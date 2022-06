SEJ retiene el pago de hasta 17 quincenas de profesores de secundarias en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) sigue reteniendo pagos a profesores de secundaria. Sin aviso, les corta quincenas o falla en la captura de sus claves.

Ejemplo es la Secundaria Técnica 40 de Huentitán El Bajo, donde los 177 trabajadores docentes y administrativos han manifestado al menos un retraso o recorte en su salario, informó Alfonso Manzo Olvera, delegado de la Sección 16 del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Después de que Grupo REFORMA dio a conocer el caso de la maestra Claudia Marcela Jordán, a quien le adeudaban ¡17 quincenas!, la SEJ cubrió los pagos en una nómina extraordinaria.

Sin embargo, el plantel registra una fila de pendientes. El taller de carpintería es prueba de ello con dos de sus titulares.

A la maestra Lilia María Díaz Prieto, la Secretaría le propuso un contrato del 1 de febrero al 15 de agosto, pero en la quincena 7 no capturaron su clave; aunque ella laboró durante ese periodo, es como si no hubiera existido, no la puede reclamar.

La suspensión de pagos se mantuvo en las quincenas 8, 9 y 10; las cuales le aseguraron le pagarían en una nómina extraordinaria donde viene su nombre, pero el cheque no llega.

"Es un relajo. ¿Por qué la Secretaría te contrata y no te paga? Es lo que no entiendo. ¿Por qué quieren maestros, los contratan y no les pagan?", expresó Díaz Prieto.

Marisol Pérez López presentó el examen de oposición, obtuvo horas en carpintería, llevaba cinco meses y medio laborando cuando la dieron de baja. Estaba a punto de obtener su base, sólo necesitaba una quincena más.

Finalmente la restauraron, consiguió su plaza, pero a la fecha le siguen debiendo una quincena de mayo. Al solicitar una aclaración en la Dirección Regional de la Secretaría de Educación número 2 (DRSE), la maestra afirmó que le echaron la bolita a Remuneraciones y Recursos Humanos de la SEJ, donde tampoco resuelven.

Aparte, la maestra Marisol sigue esperando que le paguen la parte proporcional de aguinaldo por haber trabajado nueve meses el año pasado, en una plaza de educación especial.

El problema es parejo entre interinos y maestros de base, dijo Alfonso Manzo. Reveló la situación de Jonathan Emmanuel Núñez, a quien pese a tener una base definida con siete horas de geografía en la Secundaria Técnica 40, le quitaron su clave bajo el argumento de que no le pertenecía.

"Cada compañero tiene que estar trabajando en otro centro para mediar o alivianar el gasto. Tienen que subsistir para equilibrar su economía. Con una quincena que a nosotros se nos retenga, la tarjeta de crédito, la hipoteca y los gastos personales no se detienen", indicó Manzo.

En la quincena anterior, la SEJ liberó el pago de 200 maestros por nómina extraordinaria hasta que amagaron con un paro laboral.