SISEMH Jalisco nombra a Paola Lazo Corvera como la nueva titular de la dependencia

Guadalajara, Jalisco. - La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), ya tiene nueva titular; Paola Lazo Corvera, será la nueva a la cabeza de la dependencia, quien cuenta con una amplia trayectoria de colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil como activista feminista y defensora de los derechos humanos.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó sobre el nombramiento de Lazo Corvera, como la nueva titular del SISEMH Jalisco, la ahora secretaria registra una gran trayectoria como defensora de los derechos humanos de las mujeres, de la infancia y juventud, así como los derechos sexuales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La nueva titular, que asume el cargo oficialmente a partir del día de hoy, llega con la encomienda de dar un giro a los trabajos de la Secretaría y reestructurar la forma de trabajo con los mismos perfiles que han colaborado hasta ahora en este espacio de Gobierno.

Mediante esta decisión y basado en el perfil de la nueva titular, el Gobierno del Estado de Jalisco, busca integrar las visiones de los grupos que han trabajado de manera histórica en el tema de los derechos humanos de las mujeres dentro de la entidad.

Lazo Corvera tiene una amplia trayectoria de distintas colaboraciones con diversas organizaciones de la sociedad civil ejerciendo un activismo en el feminismo, siendo también una defensora de los derechos humanos de la sociedad y de manera principal en los derechos de las mujeres, así como de las infancias y juventud, sin ser menos importante, luchando también por los derechos sexuales.

Doctora en Estudios Científico-Sociales por el ITESO y maestra en Currículo y Enseñanza por la Louisiana State University en Estados Unidos, la nueva titular de la SISEMH formó parte del Consejo Directivo del CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.) y fue miembro del equipo temático de educación del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, de la Mesa SEIS (Salud y Educación Integral de la Sexualidad), del Consejo Asesor del programa de Consolidación de la Ética Pública que desarrolla el ITESO y del Consejo de la Fundación Marisa.

Asimismo, Lazo es profesora universitaria e independiente, asesora en género y educación, de manera especial en los demás de diversidad, inclusión y no discriminación, coeducación, así como derechos humanos.

Anteriormente a la cabeza del SISEMH se encontraba Fela Pelayo, sin embargo, este fue destituida al no presentar las credenciales requeridas para mantener un cargo público, pues la ex titular presuntamente no tendría el título que la acredita de haber cursado la licenciatura, por lo que luego de salir a la luz, la funcionaria renunció a su cargo el 14 de julio del año en curso.

"Es importante aclarar que mi función como Secretaria fue legítima y legal, que no existe irregularidad alguna en el nombramiento que desempeño y los errores que hubiera podido cometer, nunca fueron con dolo, ni malicia", señaló Fela Pelayo en un comunicado en donde anunciaba su renuncia a la titularidad de la dependencia.

Se auguran nuevos horizontes

Por su parte, el El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las Mujeres CLADEM señaló que ‘saludan con alegría’ la decisión sobre la nueva titularidad del SISEMH, agregando que esperan este sea un buen cambio para la reorientación de la dependencia que sirva para el apoyo a las mujeres.

“Paola cuenta con una amplia trayectoria de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista. Esperamos que este cambio sea favorable para las niñas y las Mujeres en el Estado de Jalisco y por fin puedan generarse las políticas públicas necesarias para reducir las brechas de desigualdad histórica y se puedan generar acciones contundentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las niñas y mujeres en el Estado” se puede leer en la publicación del CLADEM en su cuenta de Facebook.

Asimismo, el Comité señaló que con la llegada de la nueva titular del SISEMH de Jalisco se espera una nueva reorientación de la Secretaría, la cual originé una nueva misión y visión que convierta a la dependencia en un real sistema de apoyo y adelanto para las mujeres y niñas del estado señala en el comunicado.

Te puede interesar:

Renuncia jefa de SISEMH tras evidenciarse que carecía de título profesional

Exigen renuncia de titular de Sisemh en Jalisco

Dejan pendiente plan para violencia de género en Jalisco