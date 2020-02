Sacerdote acusado de pederastia en Italia podría vivir en Guadalajara

Milán, Italia.- Los Legionarios de Cristo ofrecieron 16 mil 300 dólares a la familia de una víctima de pederastia para que éste se retractara de un testimonio que incriminaba a un sacerdote mexicano de abusar repetidamente de él cuando tenía 12 años.

Los abusos iniciaron en 2008 cuando el menor, de nacionalidad española, estudiaba en el seminario de los Legionarios en Gozzano, Italia. Cinco años después, la familia presentó una denuncia que culminó, el año pasado, con la condena en ausencia del ahora ex sacerdote Vladimir R. "N", quien se cree reside actualmente en Guadalajara, revela una investigación de la agencia AP.

Vladimir R. "N" tiene hasta marzo para apelar el fallo y la sentencia de seis años y medio de cárcel ante el Tribunal Supremo de Italia por este caso y el de un menor austriaco.

En octubre de 2013, meses después de que se presentara el caso ante fiscales italianos, Yolanda Martínez, madre de la víctima, recibió una propuesta de acuerdo de parte de los Legionarios.

Cuando Martínez se comunicó con el Cardenal Velasio de Paolis -designado en 2010 por el entonces Papa Benedicto XVI para liderar y limpiar la congregación de los Legionarios- éste no se sorprendió, y se le escapó una risita entre dientes.

"Esto es lo que se hace en Italia'', le dijo De Paolis, según la mujer, tras recomendarle llegar a otro pacto sin necesidad de abogados.

Yolanda Martínez García llora durante una entrevista con The Associated Press en su casa, en Milán, Italia. Su hijo fue abusado sexualmente por uno de los sacerdotes de los Legionarios de Cristo. Foto: AP

El juicio penal por los abusos y encubrimiento comenzará en marzo en Milán.

La grabación de la llamada entre Martínez y De Paolis así como documentos incautados cuando la Policía allanó la sede de los Legionarios en Roma en 2014 son prueba de cómo intentaron obstruir a la Justicia y extorsionar a la familia de la víctima.

En su investigación, AP señala que los correos electrónicos incautados, que pudo revisar como parte del expediente del tribunal, mostraban un patrón de encubrimiento de los Legionarios de Cristo y del enviado del Papa que se extendía de Italia a México, del Vaticano a Venezuela, con varios puntos intermedios.

Los expedientes internos, por ejemplo, dejaron en claro que Reséndiz era considerado por los propios Legionarios como un riesgo desde que era un seminarista adolescente en la década de los 90. Pero pese a tal advertencia, fue ordenado sacerdote en 2006 e inmediatamente enviado a cuidar a menores en el seminario de Gozzano.

"Es un chico con fuertes impulsos sexuales y una baja capacidad de controlarlos'', escribió el padre Antonio León Santacruz, director de novicios, sobre Vladimir R. "N" en una evaluación interna del 9 de enero de 1994.

Imágenes religiosas en miniatura en la casa en Milán de Yolanda Martínez García, quien habló con The Associated Press. Su hijo fue abusado sexualmente por uno de los sacerdotes de los Legionarios de Cristo. Foto: AP

"Dado su carácter psicológico, se inclina a no respetar las reglas sin gran dificultad, y el psicólogo piensa que será difícil para él mantener una vida consagrada dado que tiene poco respeto por las normas. Las sigue siempre que es supervisado, pero en cuanto puede, las rompe y no tiene remordimientos''.

Un año después, en su 19 cumpleaños, Vladimir R. "N" escribió una carta a Marcial Maciel, fundador de la Legión.

"Tengo varios problemas en el campo de la pureza, y la verdad es que estoy pasándolo mal porque me vienen tentaciones'', escribió el entonces seminarista.

"Le rezo a la Santa Virgen todos los días para que me bendiga y le pido fuerza para no ofender otra vez; digo otra vez porque he tenido la desgracia de sucumbir aunque con la ayuda de Dios lucharé para formar ese corazón puro y sacerdotal''.

Cardenal Velasio de Paolis, designado en 2010 por el entonces Papa Benedicto XVI para liderar y limpiar la congregación de los Legionarios de Cristo. Foto: AP

Otros casos

Aunque los fiscales de Milán supieron de la pederastia de Reséndiz por primera vez en marzo de 2013, cuando la española Yolanda Martínez denunció el caso de su hijo, sus crímenes eran noticias viejas tanto para el Vaticano como para los Legionarios.

La congregación admite haber recibido un primer informe de sus abusos el 6 de marzo de 2011. La víctima era otro chico de Austria también estudiante en Gozzano.

Por otro lado, los Legionarios se enteraron de otra posible víctima en Venezuela, a donde Vladimir R. "N" había sido enviado desde Gozzano en 2008, después de abusar del hijo de Martínez.

Ni los Legionarios ni el Vaticano informaron nunca a la Policía italiana. La Santa Sede no exige que los clérigos denuncien sus sospechas de abuso sexual infantil. Italia tampoco.

Según uno de los correos electrónicos incautados por la Policía italiana -escrito el 16 de marzo de 2011, 10 días después de que la orden recibiera por primera vez la denuncia austriaca-, un abogado de los Legionarios recomendó a uno de los superiores más poderosos de la orden, el padre Gabriel Sotres, que uno de sus sacerdotes fuera a Austria a ver a la víctima.

Actualmente, la Legión de Cristo cuenta con 9 territorios (provincias) en 21 países. En el mapa se pueden apreciar los países donde hay casas de la Legión de Cristo. Foto: www.legionariosdecristo.org

El propósito de la visita, escribieron los fiscales al resumir el intercambio de correos, "era hablar con el hermano mayor (del chico) y convencerlo de que no se lo dijera a sus padres y no fuera a la Policía, porque eso podría causar problemas serios no solo a los Legionarios sino también al padre Vladimir, a los demás sacerdotes involucrados y a la víctima y su familia''.

Aaron Smith, el vocero de los Legionarios, no negó la versión de los fiscales.

Más tarde, ese mismo año de 2011, los Legionarios organizaron el traslado de Reséndiz de Venezuela a Colombia y prepararon toda una estrategia legal para minimizar cualquier daño posible si el caso venezolano escalaba.

En 2012, el mexicano confesó a autoridades eclesiásticas el "infierno que vivió", pero no reconoció el caso del menor español. El Vaticano lo destituyó el 5 de abril de 2013, apenas unas semanas después de que los fiscales italianos se enteraran del caso del hijo de Martínez.

¿Casa de 'rehabilitación' o escondite?

El 16 de junio del 2016, el sacerdote Francisco González Parga, quien sufrió abusos sexuales por parte de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, durante una entrevista con EFE, en Guadalajara, habló de la existencia de una casa donde sacerdotes pederastas eran rehabilitados hasta 2001.

La vivienda, dijo en ese entonces, está ubicada en el poblado de San Pedrito, en el municipio de Tlaquepaque, entre las calles Pemex y Alba, colonia considerada de escasos recursos con calles de tierra. González Parga afirmó que si los clérigos acusados de pederastia no son recibidos en esa casa entonces les permiten mantenerse en las parroquias "para seguir delinquiendo".