Sacerdote de Jalisco evangeliza en TikTok y se hace viral; ya tiene 1.2 millones de seguidores

Guadalajara, Jalisco.- La iglesia católica de México cuenta con un padre que está innovando con la manera en que está evangelizando, pues ha hecho de las redes sociales, su fe y carisma sus principales herramientas.

Se trata de Heriberto García Arias, padre de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, Jalisco, quien gusta de practicar la charrería, ir al gimnasio, bailar y suele estar muy apegado a un teléfono celular siempre buscando la manera de hacer un nuevo video.

Grabaciones con evangelios, actividades cotidianas dentro y fuera de la iglesia y hasta charlas en las que responde dudas sobre cómo llegó al sacerdocio, qué sí y qué no es pecados y hasta qué piensa sobre temas polémicos suelen verse en sus cuentas que tiene en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y en TikTok, siendo en esta última red social en donde ha logrado el mayor éxito al contar con la empatía de 1.2 millón de seguidores.

"Sí tuve novia antes de ser sacerdote, ahora ¡claro que no! ¿Y cómo experimento el amor? Un sacerdote experimenta el amor todos los días, en medio de la oración, en la eucaristía, cuando hace presente a Dios te conviertes en ese puente en donde Dios lleva amor y esperanza a todos", es la respuesta que el padre Heriberto da a uno de los curiosos sobre uno de los grandes tabúes que hay de la vida sacerdotal.

Padre Heriberto responde en TikTok

El sacerdote, ha señalado que todo inició a raíz de la pandemia del Covid-19 la cual les orilló en el templo a incursionar en redes sociales. Tras una misa compartió el evangelio en sus redes sociales personales, siendo TikTok en donde tuvo gran aceptación.

Hoy en sus cuentas hay cientos de videos en los que comparte el mensaje de Dios, a pesar de que hay quienes dudan de su legitimidad.

"En las redes sociales encontramos bastantes mentiras, odio, manipulación, pero a pesar de ser un terreno tan complejo ahí podemos luchar por la santidad porque es una oportunidad de poner nuestra experiencia de Dios en nuestra red social… Por eso quiero invitarlos a que nuestra red social refleje a Dios".

Las críticas de quienes no creen en el catolicismo ni en su fe no merman su optimismo.

"Ha habido buena respuesta la verdad, claro que también ha habido muchos ataques y acoso, en las redes de la Basílica Catedral no tanto, ahí el público va más para ver la transmisión, pero en mis redes personales sí, me han corrido, hay de todo", dice entre risas.

A pesar que no todas las reacciones son alentadoras, el padre Heriberto tiene en claro que "llevar el evangelio no va a ser fácil, es parte de eso" y para que su ánimo no decaiga, dice no leer todos los mensajes, aunque confiesa que se ha topado con algunos comentarios sumamente divertidos.

Entre los videos con más reproducciones resaltan en los que cuenta sobre qué se hace con las limosnas que la iglesia recibe e incluso revela que como sacerdote gana 8 mil 800 pesos al mes, están en los que cuestionan si es pecado tener sueños húmedos, beber alcohol, tatuarse, abortar, tener un piercing o tener el cabello largo, si se es hombre. En casa uno de ellos él responde pues dice, la iglesia siempre debe estar dispuesta a hacerlo.

Sacerdote de Jalisco evangeliza en TikTok y se hace viral

"Las redes sociales quizá son el único medio por donde vamos a llegar a muchas personas entonces estamos haciendo ahí lo que se puede", resaltó.

Las transmisiones en vivo que realizan en el templo las pueden encontrar en las cuentas tituladas como Catedral Basílica de San Juan de los Lagos de las redes sociales YouTube y Facebook, en las cuales han tenido un crecimiento del 50 por ciento de seguidores durante la pandemia del Covid-19.

Al padre Heriberto García Arias lo pues encontrar como @heribertogarciaar en las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram, como @garcia_arias en Twitter y como Padre Heriberto García Arias en YouTube, mientras que en Spotify lo puedes escuchar en el podcast: Somos el ahora de Dios.

Cabe mencionar que la plataforma de videos cortos denominada TikTok es la red social con mayor crecimiento desde su lanzamiento en 2016. En septiembre del 2021 superó los mil millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, cifra que Facebook e Instagram tardaron toda una década en conseguir.