Saturan las oficinas del SAT en Guadalajara para tramitar la Constancia de Situación Fiscal

Guadalajara, Jalisco.- Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la Zona Metropolitana de Guadalajara están abarrotadas de trabajadores que quieren obtener su Constancia de Situación Fiscal, pues algunos de ellos aseguran que es la única opción para lograrlo.

Dicho documento es exigido por las empresas, para que a su vez, éstas cumplan con los cambios fiscales que ha impuesto la dependencia federal.

Algunos contribuyentes aseguraron que existen fallas en la plataforma del SAT para obtener el documento, por lo que tienen que ir al lugar, como Roberto Sandoval, un tapatío que acudió a la oficina ubicada en Avenida Américas.

"Soy estudiante de medicina y para el internado me piden este papel. Llegué y estuve formado como 20 minutos, me pasaron y muy rápido me dieron la constancia. Nunca pude sacarla en la página oficial del SAT, lo intenté varias veces y hay muchas fallas que no me dejó entrar, entonces mejor vine", dijo el contribuyente.

Christopher Jonathan, quien también acudió a solicitar su constancia pero a la oficina ubicada a un costado del Mercado de Abastos, mencionó que el proceso en línea le resultó tardado y confuso, por lo que ir a las oficinas del SAT le pareció más rápido, pese a estar formado alrededor de media hora bajo el sol.

"La fila está larga, estuve como media hora formado, pero ya adentro es muy rápido, y como me la pidieron de requisito para poder contratarme en un trabajo, por eso vine, porque a la página no se le entiende", comentó.

Algunas personas como Angelina Rodríguez, aprovecharon su día de descanso para acudir por la constancia.

"Me la pidieron por mi trabajo, me dijeron que si no la llevaba no me iban a pagar, entonces me dieron chance y pude venir. Aproveché ahora que descanso para venir a sacar eso", expresó la contribuyente.

Además, la mayoría de las personas que solicitan su Constancia de Situación Fiscal desconocen para qué sirve, pues sólo buscan cumplir en su trabajo.

"Me lo pidieron en mi trabajo, me dijeron que lo necesitaba para darme de alta en el seguro, entonces se me hizo más fácil venir a la oficia que sacarlo en línea", dijo Katy Jacqueline.

¿Para qué es la Constancia de Situación Fiscal?

Este documento es necesario para que los patrones corroboren los datos fiscales de sus trabajadores con los de la Constancia de Situación Fiscal, esto por cambios en el llenado de recibos de nómina en su nueva versión 1.2 y la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su versión 4.0.

Las empresas tienen hasta el 1 de julio para cumplir con todos los cambios que pidió el SAT.