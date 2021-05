Se aprovechan de zona incendiada de Jalisco para sembrar agaves

Guadalajara, Jalisco.- Una denuncia ciudadana hecha ha advertido a las autoridades de Jalisco sobre el mal uso que se está haciendo sobre el Cerro de La Concha, una zona del Bosque de La Primavera que recientemente fue afectada por un incendio forestal.

"Vean esto, sembrando agave, sembrando una planta que no tiene ninguna utilidad más que producir Tequila... Estamos cambiando estos árboles que nos dan oxígeno por estas plantas... ¿Qué explicación van a dar a esto?"

Dice el video que ha sido subido a las redes sociales como reclamo por el daño ambiental que se ocasionó recientemente al principal pulmón con que cuenta la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el video de un minuto con 49 segundos se aprecian los árboles quemados mientras que en el suelo se aprecian en fila una gran cantidad de plantas de agave sembradas en fila y con cierta distancia de separación entre una y otra.

"Vean aquí el material que están utilizando para sembrar agave en esta área recién quemada y que las autoridades dijeron que estaba prohibido el paso a deportistas y a personas para hacer uso recreativo de esta área. Que no me digan que los incendios no son intencionados"