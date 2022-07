Se manifiestan en Casa Jalisco por Sebastián

Guadalajara, Jalisco.- Derivado del secuestro de Sebastián Gaxiola Cruz, familiares y amigos se manifiestan esta mañana afuera de Casa Jalisco.

La víctima fue sacada de su casa en la Colonia Francisco Villa el 16 de julio pasado.

"Entraron por al fuerza al domicilio y se lo llevaron. Ese mismo día me lo pusieron por teléfono como unos dos minutos y me pidieron una cantidad de dinero que pagué, pero hasta la fecha no sé nada de él", dijo el papá, Patricio Gaxiola.

Los secuestradores, comentó, recibieron una segunda cantidad de dinero, pero tampoco lo liberaron.

"Desgraciadamente me tocó ser de esas familias que tienen este problema tan común ahora en la sociedad.

"Espero que se tomen cartas en el asunto como debe de ser, de manera seria, porque nos tienen muertos en vida", añadió.

"Sebas" es ingeniero civil y trabaja con su papá, un contratista de obra.

Tras gritar consignas en Casa Jalisco y pedir ayuda al Gobernador, los manifestantes cerraron por unos minutos López Mateos, a la altura de Manuel Acuña, y a las 12:10 comenzaron a marchar por la primera vía con dirección a La Minerva.

Se recomienda tomar rutas alternas.