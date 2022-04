Se registran más de 17 mil embarazos en adolescentes de Jalisco: repuntan en Zapopan y Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Durante 2021 en Jalisco se registraron casi 17 mil embarazos de mujeres adolescentes entre los 15 a 19 años, y Zapopan y Guadalajara lideraron las cifras en este rubro con mil 719 y mil 511 embarazos, respectivamente. Les siguió Tlaquepaque con mil 462.

Estos tres municipios concentraron el 27.3 por ciento de todos los embarazos adolescentes en el Estado.

Así se dio a conocer en el Informe Ejecutivo Anual 2021 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Jalisco (Gepeajal).

Lee más: Policías de SSC secuestran para el CJNG en CDMX

En total en el estado se registraron el año pasado 17 mil 468 nacimientos en madres menores a 20 años, de los cuales 16 mil 979 fueron embarazos adolescentes y 489 embarazos infantiles -menores de 14 años.

La investigadora Karina Quevedo, quien desde 2014 estudia este tema, explicó que el embarazo en la minoría de edad también está relacionado con el mandato social de la maternidad, que no distingue edades.

Es por ello que lejos de que le embarazo adolescente e infantil represente un problema para las propias mujeres, se asume como una misión de vida.

"La sociedad manda un mensaje muy potente de que las mujeres tenemos que ser madres y que solamente de este modo vamos a completar nuestro destino de vida (...) entonces no podemos culpar a una chica de 15 años a la que todo este mensaje le resulta muy positivo", dijo.

Quevedo también documentó que el embarazo en ocasiones resulta una alternativa para escapar de contextos de violencia.

"Algunas me lo decían de forma literal, 'yo pensé que si mi papá me veía con la panza del embarazo ya me iba a dejar de pegar'", expuso.

Lee más: Madres buscadoras encuentran nuevos indicios de personas desaparecidas en Jalisco

La investigadora comentó que es necesario abordar esta problemática no solo desde la perspectiva de salud pública, sino desde el enfoque social, es decir, políticas públicas que sean transversales.