Se retrasa México en Industria 4.0

Guadalajara, Jalisco. - Mientras en el reporte 'TechTrends' de Deloitte se vislumbran grandes avances mundiales para el 2020 en temas de automatización robótica, o iniciativas de blockchain innovadoras para gobierno y salud, en México la realidad lleva unos años de retraso.

"En la manufactura digital, en la manufactura avanzada, en las industrias 4.0, vamos con mucho rezago. No es por falta de capacidad, no es por falta de ganas, pero no acaba de arrancar", dijo Bruno Juanes, Socio Líder de Innovación y Manufactura en Consultoría de Deloitte México.

La Industria 4.0, también conocida como Cuarta Transformación Industrial, es un concepto que implica la llegada de tecnologías como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, analítica de datos o robótica al plano empresarial.

Pero en un País donde los sectores automotrices, textil, de agroindustria y de industria maquiladora dependen de la mano de obra de más de 2.7 millones de trabajadores mexicanos, según datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, la automatización no es tema sencillo.

"México normalmente ha sido operador de cadenas de suministros. La mayor parte de la manufactura mexicana es ejecutar la de otros, y ser eficientes en calidad-costo-tiempo. Se han buscado esos tres parámetros sistemáticamente durante mucho tiempo y se ha dejado un poco de lado lo que es innovación, diseño, desarrollo, tecnificación", dijo Juanes.

"Pero no podemos basar la competitividad de la manufactura mexicana en el bajo coste de la mano de obra", añadió.

El 2020 promete la ampliación de tecnologías como el 5G, un habilitador de sensores inteligentes para máquinas, además de abrir la puerta a conexiones de datos móviles de hasta 100 gigabytes por segundo en smartphones y otros dispositivos compatibles.

Pero de llegar a México este año, estas redes solo estarían funcionando en ciertas áreas de ciudades del País o en parques industriales, estima el ejecutivo de Deloitte.

Por otro lado, antes de invertir en automatización, los empresarios estarán atentos a temas como la rentabilidad de su inversión o el impacto del T MEC, el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además, otros problemas obstaculizan la Industria 4.0 en el País.

"El dolor común es la seguridad, la infraestructura que no está a la altura de los primeros lugares del mundo, que tenemos pocas autopistas de nivel nivel, tenemos pocos puertos y de poca capacidad, aduanas saturadas, energía que cada vez es más barata, pero todavía es muy cara, está complicado el tema de seguridad patrimonial, son cosas muy inherentes a México que no tienen otros competidores globales", estimó Juanes.

Con las condiciones particulares de México, el analista todavía encuentra áreas donde sí se puede avanzar en las industrias del País para el 2020.

"Lo que más rendimiento puede dar a corto plazo son proyectos que vayan a mejorar la línea de costo y operación. Que combinen Internet de las Cosas con Nube, o Inteligencia Artificial con Realidad Aumentada para dar soporte a una operación de mantenimiento o de robotización de procesos", dijo.

A mediano plazo, Juanes visualiza en empresas mexicanas la creación de nuevos modelos de negocios, por ejemplo, en fabricantes de maquinaria que además de máquinas, vendan a las empresas mantenimiento predictivo como servicio.

"La zona de más desarrollo es la zona noreste del País, todo lo que es Monterrey, Saltillo, maquiladoras de frontera. En el Bajío estamos viendo que arranca con más fuerza desde el año pasado estos temas, y también el corredor México-Puebla.

"En el resto del País, Guadalajara es un excelente polo de digitalización, pero no tiene a nivel regional el mismo nivel de desarrollo que tiene, por ejemplo, Nuevo León", concluyó.

