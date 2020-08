"Se tiene que castigar a los responsables" AMLO sobre casos de abuso sexual infantil de Jalisco

Ciudad de México.- "Se tiene que castigar a los responsables" dijo hoy Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al ser cuestionado en La Mañanera sobre los recientes casos de abuso sexual infantil que se han registrado en el estado de Jalisco.

"Que se castiga a los responsables, que no haya impunidad, que se proteja a las mujeres de agresiones y de violaciones", dijo esta mañana el presidente de México en específico sobre el caso de abuso sexual en el que está involucrado Alonso "N", un servidor público del ayuntamiento de Puerto Vallarta, quien fue descubierto en flagrancia el pasado 26 de septiembre con una niña de 10 años de edad dentro de su auto y completamente desnuda.

Exclamó AMLO.

En La Mañanera también se preguntó a López Obrador si él había ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera el congelar las cuentas bancarias del juez que Jorge Solís Arana, quien tuvo en su manos el caso de Alonso "N" y se negó a procesarlo por el delito de corrupción de menores, esto luego de que en las cuentas bancarias del acusado se registraran movimintos atípicos.

Explicó AMLO respecto al caso que involucra al funcionario que era el titular del área de recursos humanos de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Jalisco.

Sin embargo, Jalisco suma al menos cuatro agresiones sexuales cometidas en menores de edad en menos de un mes: la antes citada de Puerto Vallarta y la más sonada al estar involucrado un funcionario ppublico, una en Juanacatlán, una en Tala y otra en Guadalajara.

De manera general, el presidente de México dejó en claro que en la última reunión de gabinete que tuvo con las diversas autoridades federales, una de las encomiendas fue luchar contra la corrupción dentro del gobierno y en contra de cualquier delito que en estas filas se pudiera cometer.

"Un tema fue de todos ayudar a que no haya corrupción en el gobierno, no caer en estas vergüenzas. Que no domine la delincuencia el gobierno. Que el gobierno no esté en manos de delincuentes ni de cuello blanco, ni de la llamada delincuencia organizada".