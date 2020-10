Secretarios de Jalisco sin título: Fela Pelayo se quedó sin chamba pero Ernesto Ralis no

Jalisco. - El día de hoy fue reportado a través de redes sociales que el titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, no cuenta con título profesional que acredite el puesto público que ocupa, de igual manera se realiza una comparativa luego de que hace algunos meses Fela Pelayo, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Muejeres y Hombres (SISEMH) de Jalisco, renunciara luego de que se hiciera público que no contaba con la acreditación para ostentar el cargo.

En el post publicado a través de redes sociales se señaló que el funcionario público Ralis Cumplido 'ursurpaba' el cargo aunque no cuenta con el título profesional, adempás de resaltar que también firma documentos como licenciado, esta fue una de las razones por las que la titular de la SISEMH fue expuesta y se le realizó la petición de renuncia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Otro usurpador de profesión, en el gobierno de @EnriqueAlfaroR El titular de Turismo de Jalisco @Secturjal, Germán Ernesto Kotsiras Ralis, Cumplido, también firmó sin tener el título, por el mismo hecho y escándalo se obligó a Fela Pelayo a renunciar. Cc. @LegislativoJal", compartió la cuenta El Tio Jalisco Rojo.

En el tuit se puede apreciar una foto del funcionario en la que incluye nombre y cargo, acompañada de una nota periodistica en donde se puede leer el señalamiento de ursurpación, en donde se agrega que el titular de la Sectur de Jalisco no cuenta con las acreditaciones necesarias para manterner un cargo empleado público.

De acuerdo a la nota, fue el 31 de de octubre del 2018 cuando Ralis Cumplido se integró al gabinete de el Gobernador, Enrique Alfaro, cuando este lo nombro como titular de la Secretaría de Turismo, y lo presentó como 'Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas', sin embargo, se señala que Germán no tenía el titulo.

"Una vez en la nómina del Ejecutivo, el Secretario se siguió ostentando como licenciado, lo que podría constituir el delito de ursupación de profesión, que el Código Penal del Estado sanciona hasta con tres años de prisión y multa máxima de 300 unidades de Media y Actualización el equivalente a 26 mil 40 pesos este año", se puede leer en la nota.

Pelayo expuesta y renunció

Asimismo, a inicios del mes de julio la ex titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Fela Pelayo, renunció a su cargo, luego de que días antes circulara un video en donde se le cuestionaba porque mantenía un cargo público si no contaba con el titulo de la licenciatura que había cursado.

En el producto audiovisual que se hizó viral, le cuestionaban a la ex funcionaria si tenía la acreditación necesaria para mantener el cargo, a lo que ella respondió que no era necesario, de igual manera, se le cuestionó ¿Por qué firmaba como licenciada? si aún no tenía el papel necesrio.

La presión en redes funcionó de manera rápida, incluso algunos colectivos solicitaban la renuncia para que fuera puesta en su cargo una persona capacitada y con los conocimientos que necesitaba quien estuviera al frente de la SISEMH, además de que contará con perspectiva de género para atender las problemáticas de la secretraría.

Luego de algunos días de las peticiones de su renuncia, Fela Pelayo dió a conocer la decisión y señaló que dejaría la titularidad dio a conocer que la nueva encargada de despacho de la SISEMH será María Elena García Trujillo, quien fue designada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, misma que ejercía el cargo de Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

El cuestionamiento que surge en redes es por qué la funcionaria fue despedida luego de algunos días que la noticia se hizo viral, sin embargo, Germán Ralis Cumplido, quien mantiene una situación similar a Pelayo continúa en su puesto y sin nungún tipo de sanción.