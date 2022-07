Señalan posible autoagresión de Luz Raquel, quemada viva en Jalisco; Sergio sí la amenazó y lesionó

Guadalajara, Jalisco.- Luz Raquel, mujer que murió quemada viva en Jalisco, habría comprado un encendedor y alcohol momentos antes de la acción que le quitó la vida, además de referir mientras pedía auxilio: “me quemé, me quemé”, aseguró el titular de la fiscalía de la entidad, Luis Joaquín Méndez Ruíz.

En la conferencia de prensa dada en Guadalajara, Jalisco, el fiscal de la entidad mostró a medios tres videos que circularon desde ayer en redes sociales, además de mostrar fotografías donde se ve los indicios encontrados en la escena.

Se mostró un encendedor rojo explotado y una botella blanca con tapadera roja de alcohol, la cual traía un número de serie que permitió identificar el lugar donde fue adquirida, por lo que se trasladaron al lugar, así como hicieron lo mismo a una vinatería donde se supo de Luz Raquel compró el encendedor.

Te recomendamos leer:

Colectivo de búsqueda se manifiesta frente fiscalía de Jalisco

Citarán a Fiscal por caso Luz Raquel pero después de vacaciones

Alfaro habla sobre Angelito, niño alejado de su mamá

Las personas encargadas de ambos sitios aseguraron identificar que Luz Raquel adquirió los elementos que son flamables, para momentos después ser auxiliada por cuatro personas, dos de ellas aún sin localizar, sin embargo, las otras dos refirieron que mientras pedía auxilio, decía: “me quemé, me quemé”.

Asimismo, otro de los videos obtenidos por la madre de Sergio “N.”, se muestra a Luz Raquel moviendo las cámaras de seguridad del edificio que compartía con el ahora imputado, además otro donde Luz Raquel enciende un objeto y lo deja en la entrada de su casa a la vista de la cámara desde el área de Sergio.

“Hasta ahorita, con todas las personas que han declarado como testigos en la carpeta de investigación, lo único que te puedo decir es que no tenemos, por el momento, ninguna línea que nos apunte que ellos tengan una participación directa con una posible agresión a Luz Raquel”, refirió el fiscal.

Cabe señalar que el titular de la Fiscalía del Estado (FE), no mencionó de manera clara que haya existido una autoagresión y recalcó que la investigación sigue abierta, además que, en el caso de la audiencia que Sergio “N:” lleva en el Centro de Justicia para las Mujeres, aún prevalece delitos de amenaza, delitos contra la dignidad y las lesiones.

El fiscal mostró los videos filtrados a medios, sin embargo, refirió que son más de cien de estos archivos que revisaron, no sólo de la familia del imputado, sin también de vecinos y puntos del parque, aunque hubieron algunos que no servían, las cámaras no grababan o no aportaron información.

Cabe señalar que en la conferencia de prensa no se señaló de manera oficial una autogresión ni tampoco se detalló algún testigo del momento exacto que ocurrió la posible autoagresión o la forma en que Luz Raquel terminó prendida en fuego, sólo que hasta el momento no se ha encontrado indicios de agresión.