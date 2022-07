Serán necesarios los ‘centros de eutanasia’: futuros de una muerte digna en Talent Land

Guadalajara, Jalisco.- “Les voy a decir unas palabras que para mí es un sueño guajiro pero a muchos les causa conflicto: ‘centros de eutanasia’. Es una frase que a mí me da mucha esperanza”, aseguró Paty López, futurista, tanatóloga y polímata en la conferencia de Talent Land 2022 en Guadalajara bajo el nombre “Futuros de una muerte digna”.

“¿Para ti qué es la dignidad?”, comenzó cuestionando a las y los asistentes sobre lo que consideraban que significaba este concepto, para luego comenzar a presentar las “señales”, es decir, acontecimientos que están sucediendo el día de hoy en diversas partes del mundo que identificó en su investigación.

Charló, por ejemplo, sobre el síndrome de Hikikomori, donde se observó que los jóvenes comenzaron a aislarse antes de la pandemia, mientras que durante y relativamente después de dicha emergencia sanitaria, se aislaron todavía más: “el problema es que esto está causando depresión, se está dando principalmente en los jóvenes y en los adultos mayores”, aseguró.

“Cada vez empieza a hacerse más de ‘dominio popular’ este tipo de cosas porque cada día empieza a hacerse más continuo, en gente más joven y con enfermedades más diversas, ya no nada más es ‘se le botó la canica y se volvió loco’, si no ya hay una diversidad de enfermedades mentales”, recordó luego de ejemplificar con figuras públicas como Brad Pitt y Bruce Willis, quienes anunciaron que se retirarán de la actuación por enfermedades mentales, así como del actor y comediante Robin Williams, quien se suicidó en el año 2014.

Las regulaciones

“Hay menos de diez países que tienen regulación de eutanasia o suicidio asistido, muchas de esas regulaciones son para enfermos terminales, empezamos a tener tanta variedad de enfermedades mentales, que hay algunas que hacen invivible una vida”, comentó.

Además, trajo a la charla como parte de las ‘señales’ el caso de Adam Maier-Clyton, canadiense de 20 años de edad que llevó polémica al país norteamericano tras ser diagnosticado con una enfermedad: “Físicamente no le pasa nada, pero su cabeza manda señales de dolor a su cuerpo, entonces lo que dice Adam es: por favor déjenme morir”.

“La regulación, aunque en Canadá está autorizado el suicidio asistido, no le permite ejercerlo porque no es una enfermedad terminal”, argumentó Paty López.

Nieve de chocolate, vainilla, fresa, menta…

López contó sobre “sociedades ocultas o clandestinas” que ayudan a otras personas, mediante un ‘polvo del suicidio’ para realizar una muerte digna, el cual fue distribuido por una ONG que apoyaba la eutanasia: “¿A dónde estamos llegando con tal de ayudar a la gente a bien morir?”, cuestionó.

“Una cosa es que te digan, este es el helado de chocolate, te lo comes, y otra cosa es que te digan, hay chocolate, vainilla, fresa, menta, tú elige el que quieras probar”, argumentó, pues la muerte digna, o los centros de eutanasia que considera un ‘sueño guajiro’, pertenecen a las opciones que las personas pueden tener.

Voluntad anticipada

“Nos permite decidir si queremos que nos conecten o no a un respirador, por ejemplo, y tiene más de diez años en México y sucede en catorce estados, sin embargo son muy pocas personas las que han ejercido este derecho”.

La voluntad anticipada, como lo mencionó Paty López, está presente en catorce estados, Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala, sin embargo, en el resto del país no es legal.

Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) la Ley de Voluntad Anticipada se creó con el fin de permitir a ciudadanos a decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida.

Mientras que, dentro del mismo documento de INAPAM, aseguran que la voluntad anticipada es para cualquier persona mayor de edad que exprese su voluntad, sin embargo, recuerdan que la eutanasia no es legal en México: “La legislación no permite la eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente”.

Resultados de su investigación

Paty López mostró los resultados de manera sintetizada a las y los asistentes del Talent Land, donde ubica los futuros en cuatro posibilidades distintas: “Qué pasa si tuviéramos un gobierno involucrado con un gobierno indiferente, y esto lo crucé con una sociedad involucrada y un gobierno indiferente”.

En el primero de los casos, donde la sociedad se involucra, pero el gobierno no, argumentó que la sociedad decidiría unirse y trabajar juntos, sin embargo, al no estar regulado, se trabajaría desde la clandestinidad.

“No sirve de nada, está ahí, yo te ofrezco el derecho a morir dignamente pero nadie lo ejerce de manera correcta”, mencionó sobre el segundo futuro posible donde el gobierno sí se involucra pero la sociedad no, mientras recuerda que es lo que pasa con la ley voluntad anticipada, ya que menos de 10 mil personas en los catorce estados donde es legal, han decidido valer su derecho.

El tercer escenario, comentó para el equipo DEBATE que es el más caótico y al que considera que nos estamos inclinando más: “El cártel de la muerte, y ese es mi miedo, y la verdad es que como futurista, me gustaría equivocarme, me gustaría ser mala futurista y decir ‘no le atiné’”.

Paty López en Talent Land sobre futuros de una muerte digna. Foto: Arely Fernández / DEBATE

El ‘cártel de la muerte’ es lo que ocurriría si tanto el gobierno como la sociedad se muestran indiferentes frente a a regulación y el derecho de una muerte digna: “piensen que si quiero el bien morir, vamos a traficar la eutanasia, voy a ir a lugares no salubres a que me ejerzan la eutanasia”.

Sin embargo, el cuarto escenario y el más esperanzador de todos, es donde tanto el gobierno decide regular y la sociedad se involucra, convirtiéndose legalmente dignos: “Cuando yo lo decida, como yo lo decida”.

Los motivos

“Es preferible vivir en un mundo donde tenemos helado de vainilla, de chocolate, y de fresa”, agregó, además de proponer distintos escenarios a los cuales mediante las ‘señales’ de su investigación, la humanidad se está acercando.

Contó que hay personas que le cuentan cuándo a ellos quisieran decidir ya no vivir: “‘El día que ya no soy yo, no quiero estar aquí’, y ellos se refieren al “no soy yo”, cuando ya no están proyectando las personalidad que les dio un nombre”, finalizó.