Serán sancionados los colegios que reabran informó la Secretaría de Educación Jalisco

Jalisco. - Luego de días pasados la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) anunciará el regreso a clases de manera presencial a partir del 1 de marzo, la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) afirmó que no tienen conocimiento de esta medida y que podrán ser sancionadas las escuelas.

Según la dependencia de las ocho mil 190 escuelas privadas que integran la Asociación, 156 pertenecen a Jalisco, sin embargo, la SEJ señaló que no se tiene conocimiento sobre esta medida anunciada por la ANEP. Asimismo, Fernando Lozano, director de Atención y Seguimiento de la dependencia, señaló que de las 11 asociaciones que agrupan dos mil 800 colegios en la entidad, ninguna ha manifestado intención de regresar a clases presenciales.

“Hoy pude reunirme de manera virtual con Instituciones Particulares de una de las 11 Redes que hay en Jalisco y atender sus dudas e inquietudes sobre las acciones autorizadas para las Escuelas a partir del 1 de marzo. Me da gusto encontrar voluntad para para sumar y servir”, compartió a través de sus redes sociales el funcionario.

Ante el panorama planteado por ANEP, el funcionario advirtió que las escuelas privadas que decidan reabrir las aulas, con un esquema diferente al autorizado de “acompañamiento académico”; podrán ser sancionados, incluso señaló que los ayuntamientos podrán aplicar el castigo, debido a que la licencia para operar es brindada por el municipio.

De igual manera, recomendó a los padres mantenerse en comunicación con las instituciones educativas a donde acuden sus hijos, esto con el objetivo de conocer los detalles de las actividades de acompañamiento académico que entrará en vigor el próximo lunes.

Apenas unos días atrás la ANEP señaló que sin importar el color en el que se encuentre el semáforo epidemiológico del Covid-19, los colegios regresarán a clases el próximo 1 de marzo a fin de abrir las aulas de manera presencial, además agregó que se encontraban preparados legalmente para posibles sanciones.

En Jalisco solo habrá acompañamiento académico en las escuelas con un máximo de 9 alumnos por aula

“No estamos pidiendo la autorización de la nueva secretaria (de Educación Pública), estamos pidiendo que apoyen la apertura porque estamos apegados a derecho, no estamos violando la ley”, informó el titular de la ANEP.

Sin embargo, ayer a través de un boletín de prensa la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que el regreso a clases de manera presencial será cuando el semáforo epidemiológico lo permita, en coordinación con las autoridades locales.

“Será seguro, ordenado, gradual y cauto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde”, indicó la institución a través de un comunicado.

El lunes, la Red de Colegios Particulares, que aglutina a 182 en el estado, subrayó que no se sumará a la medida y respetará las disposiciones del Gobierno de Jalisco para dar acompañamientos académicos a no más de nueve alumnos por grupo. Además, se permitirán las actividades culturales y deportivas.

Regreso a clases en estados del Bajío

El día de ayer, el titular de la Secretaría de Educación de Michoacán (SEM), Hector Ayala, mencionó que antes de un regreso presencial a las clases, es necesario considerar la opinión de los padres de familia y tomarlos en cuenta, pues resaltó que no tiene sentido volver a las aulas si los niños no serán llevados a los centros educativos por miedo de contagio.

El titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, confirmó que se ha considerado la posibilidad de el regreso a clases presenciales dentro de los municipios que tengan bandera verde y blanca por Covid-19, además de que sean grupos reducidos a máximo 10 estudiantes y pasando la Semana Santa.

En el caso de las escuelas privadas de Guanajuato, algunos colegios han señalado que no abrirán sus puertas hasta que cuenten con el respaldo de las autoridades sanitarias, debido a que no pueden arriesgarse a problemas legales o contagios masivos. Por su parte, los padres de familia señalaron que esperarán el permiso de las autoridades, pues no expondrán a sus hijos a un contagio si aún no existen las condiciones necesarias para volver a las aulas de manera presencial.