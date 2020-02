"Show mediático" el desarme de policías de San Juan de los Lagos

Guadalajara, Jalisco.- Intervenir una Comisaría sin tener señalamientos concretos y órdenes de aprehensión es contraproducente porque al final queda en un tema mediático y se violentan los derechos de uniformados, estimó el profesor investigador del CUCiénega, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Rubén Ortega Montes, al ser cuestionado sobre desarmes de agentes policiacos como la suscitada ayer en San Juan de los Lagos, Jalisco.

Desde 2014 a la fecha, se han intervenido 15 Policías municipales bajo la sospecha de que se encontraban infiltradas por la delincuencia organizada. Entre los casos más recientes estuvo la de Tlaquepaque, en donde al final sólo consiguieron procesar a un uniformado.

Ante escenarios como este, Ortega Montes estimó que en el mejor de los casos dichas intervenciones pueden quedar nada más en golpes mediáticos sin mayor sustancia y, en el peor, se alerta a los uniformados que en efecto pudieran estar trabajando para la delincuencia.

"Es solamente una mera medida mediática si no logran órdenes de aprehensión; si no logran imputar y vincular personas de la Policía, no están haciendo sino más violentar los derechos policiales.

"Sabemos que como en todo habrá prietos en el arroz, pero seguramente si esto no resulta con más de un 50 por ciento de vinculados, no es sino una violación de los derechos humanos de los policías de esta corporación", estimó Ortega.

Ayer, el Coordinador Macedonio Tamez Guajardo, confirmó que intervendrían la Comisaría de San Juan de los Lagos, en la Región Altos Norte, una zona de alta incidencia delictiva y con presencia criminal reconocida por los gobiernos federal y estatal.

Incluso en enero de 2017, el entonces comisario, Ramón Pérez Sánchez, fue asesinado a tiros en las calles del Centro, y en la región también ha sido ejecutado el Comisario de Lagos de Moreno, Vany Rodríguez, esto en septiembre pasado.

En el caso de San Juan de Los Lagos, los 160 uniformados fueron llamados a la corporación para ser trasladados y encuartelados en la Academia de Policía del Estado, en Guadalajara, pero ni el comisario Hugo Armando Martínez Zacarías ni su segundo al mando se reportaron.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Bosco Pacheco, encargado de la intervención en el Municipio, eludió señalar si el mando estaba evadiendo al llamado y se limitó a afirmar que esperaba que en máximo 24 horas se hiciera presente, de lo contrario recomendarían al Alcalde que fuera removido.

"No podría hacer algún señalamiento, ellos como titulares de la corporación deben hacer la entrega material de su personal y equipamiento, como superior jerárquico del Comisario que sería el Presidente Municipal, considero que no en un plazo mayor a 24 horas tendrá que estarse presentando"

Expuso Bosco Pacheco.

Además de San Juan y Tlaquepaque, otras comisarías que han sido intervenidas son las de Casimiro Castillo, Cocula, Jilotlán, Pihuamo, Autlán, Villa Purificación, Unión de Tula, La Barca, Villa Corona, Teocaltiche, Tlajomulco, Ocotlán, y Tecalitlán.