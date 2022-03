“Si me gritan, me voy” contestó Alfaro a manifestantes que exigen se busque a sus desaparecidos

"Si me gritan me voy" Alfaro a madres de desaparecidos en Jalisco

“Todos los días estamos en eso, créanme una cosa, no hay ninguna ruptura de la mesa...vamos a seguir trabajando...hay una mesa de diálogo y una mesa de trabajo, que entiendo estaban ustedes, y sino, yo me encargo de que se reactive y que le demos seguimiento a las cosas."-Expresó Alfaro Ramírez.

Con la consigna cantada al unísono: “ Señor Alfaro, no sea indiferente, se llevan nuestro hijos delante de la gente” y con pancartas de búsqueda en mano, el grupo de manifestantes encabezado por el Colectivo Esperanza de Luz , esperaba al gobernador para pedir que se trabaje en encontrar a sus desaparecidos.

Guadalajara, Jalisco.- “Si me gritan, me voy” fueron las palabras que contestó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez a manifestantes que exigen sean buscados sus desaparecidos la tarde del lunes a las afueras del Palacio de Gobierno.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.