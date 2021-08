"Si no les gusta, tomen taxi"; transporte público en Guadalajara, Jalisco, lleno, en plena tercer ola

Guadalajara, Jalisco. - A pesar de que el estado de Jalisco es uno de los que más se está viendo afectado por la llamada “Tercera Ola” de contagios por el Covid-19, los servicios de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara, la capital, no toman medidas y llenan sus unidades de pasajeros.

Debate realizó un recorrido por el tren ligero perteneciente al Sistema de Transporte Urbano en la ciudad capital jalisciense, en donde se puede observar cómo en horas pico, las personas entran sin que haya un protocolo sanitario o un límite de personas por cada vagón.

La mayoría de las veces se ve personas de pie, sin seguir los protocolos de sana distancia y, aunque menos, hay algunos incluso que no portan el cubre bocas y sólo se observan videos de cómo hacer cubre bocas caseros y en el caso del gel antibacterial, sólo está en la entrada de las estaciones sin más presencia de los vigilantes en los recorridos.

En el caso de los camiones de transporte público, la situación no es diferente, incluso peor, pues se registran sobre cupos en las unidades donde Debate transitó para comprobar, tal es el caso de la ruta 632 que sale desde Zapopan hasta Tlajomulco de Zúñiga y que pasa por la avenida Patria, que al tener parada en universidades y centros comerciales, resulta de gran uso para la ciudadanía.

En las paradas de autobuses se ven personas sin medidas de salubridad. Foto: Edwin González

Cuando usuarios quieren reclamar por el sobre cupo y por no respetar los protocolos de sana distancia, los choferes usan la típica frase de “si no le gusta, tome un taxi”, dando a entender que ellos no hacen nada para evitar el lleno.

Por su parte, usuarios aceptan la disposición pues mencionan se ven obligados a tomar el transporte público ya que de otra manera les resultara más caro el transportarse a sus trabajos por lo que deben aceptar la realidad.

“Yo debo ir a trabajar todos los días, en mi trabajo no les importa si hay o no tercera ola o pandemia, debo ir a trabajar”, platica Mariana, chica de 24 años que toma el camión para ir a trabajar a una plaza de la zona sur de Guadalajara, arriesgándose a contagiarse ella o su familia.

“A veces trato de esperar a que pase uno vacío, pero sé que no será así, si viene uno debe tomarlo como sea que venga, sino se le hace tarde para trabajo”, responde don José, vigilante que a pesar de su edad, 60 años, se sube a las unidades de transporte.

“Pues ya que el cubre bocas me ayude y si no, Dios que me proteja”, interrumpe María, una señora que se dedica a hacer aseo y que siempre toma el camión 632 a las ocho de la mañana cuando va lleno por los demás trabajadores.

Hasta el momento las autoridades de Transporte no han anunciado nuevas disposiciones ni reforzamientos de las campañas de sanitización aún cuando cada día se presentan más reportes en cuando a la gravedad de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 en la entidad.

