Simpatizantes de AMLO vs FRENAAA, a la espera del Presidente; entre gritos y golpes

Jalisco. - Luego de la inaguración del nuevo cuartel de la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, salió de las instalaciones dentro de una camioneta color negro, mientras que los manifestantes se acercaron al vehículo entre gritos y golpes siguieron la camioneta del mandatario nacional.

Afuera del cuartel de la Guardia Nacional ubicado en Zapopan, Jalisco a un costado de la preparatoria 20, se encontraban dos grupos de manifestantes entre seguidores y contrarios a AMLO, gritando, vitoreando y retandosé entre ambos colectivos mientras esperaban que el Presidente saliera de las Instalaciones, luego de realizar la ceremonia de Inauguración.

Aunque tenían algunas horas ahí afuera y bajo la lluvía, cuando la camioneta salió del cuartel, la gente solo alcanzó a correr atrás de ella y aunque se paró algunos segundos para recibir cartas y documentos que le entregaban los manifestantes, entre los gritos y chiflidos, también hubo golpes a la camioneta en la que iba el mandatario de parte de los opositores.

Entre los asistentes al cuartes, se encontraban los miembros del Frente Nacional Anti Amlo (FRENAAA) y los seguidores del Presidentes, quienes entre dimes y diretes, gritaban sobre la vía pública las consignas a favor y en contra de el mandatario federal. Bajo la lluvia, ambos grupos seguían esperando a que saliera del recinto, y aunque en momentos el ambiente se calentó y los grupos llegaron casi a los golpes, la situación no pasó a mayores.

En recorrido que realizó EL DEBATE, se entrevistó a algunos miembros de ambos grupos, preguntandoles sobre los motivos que los hacian reunirse a protestar el día de hoy en el cuartel de la Guardia Nacional y cual era su postura ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Simpatizantes vs FRENAAA

La seguidora de AMLO, Adriana Abundis señaló que apoya al Presidente desde hace 15 años en la lucha con él, agregó que el país necesitaba un mandatario que se preocupe por todos los sectores y los toma en cuenta gobernando para todo el pueblo.

"Por primera vez tenemos un presidente, que ve a los pobres, que ve a los jóvenes, que ve a los trabajadores, que ve a los viejos, que ve a los niños, y eso es lo que queremos para México, un gobierno para todo el pueblo" comentó Adriana Abundis.

Al cuestionarle sobre si al mandatario le hacía falta llevar acabo algún proyecto o si ella le haría alguna petición para mejorar el país, la simpatizante señaló que al Presidente le sobraban virtudes y aptitudes.

"Le sobran muchas cosas, le sobra paciencia (señalando a los manifestantes del FRENAAA), le sobra sentido común, aceptar a toda esta gente que denigra, ofende y lastima, a una persona que solo estan viendo por ellos es avergonzante", señaló Abundis.

Por su parte Miriam, miembro del FRENAAA solicitaba al Presidente atención a los pacientes con cáncer, pues señala que durante su mandato, las personas que padecen algún tipo de esta enfermedad se han enfrentado continuamente a un desabasto de medicamentos por parte de las instituciones médicas públicas.

Simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco

"Es una mentira que hicieron abasto hace unos días, no es suficiente, desde que apareció el seguro popular el INSABI desvió recursos que eran para las mujeres con cáncer de mamá, los desvió hacía CUBA, desde entonces varias compañeras de lucha ya fallecieron esperando cita.

Miriam comentó que ella es paciente de Cáncer de mama, sin embargó, señaló que no recordaba el nombre de las medicinas que necesita, agregó que el Presidente no ha querido escucharlos y no ha querido atender al problema.

"Que haga caso a los padres de los niños con cáncer que son los que tienen el problema mayor porque su quimioterapia es diaria, que lo resuelva, que los escuche y bueno también que renuncie, porque todo su gobierno ha sido malo, así que lo solucione primero y luego que renuncie", señaló la manifestante.

Mientras que por su parte, Martha Leticia asistió a acomparñar al Presidente en compañía de su familia, comentando que le mostraba apoyo al mandatario ya que durante su gobierno se han registrado muchos cambios y señalando que de momento está conforme con lo que ha realizado el ejecutivo.

Miembros del FRENAAA manifestando su desconformidad en contra del Presidente y pidiendo su renuncia

"Vinieron hacer el ridiculo los que están en contra de López Obrador, [...] Feliz y emocionada porque aquí esta el presidente visitandonos, aquí vamos a esperar hasta que salga", señaló al cuestionarle su percepción sobre la manifestación y como se sentía de estar ahí.

Sin embargo, no todos comparten el mismo pensamiento pues el miembro del FRENAAA, Fernando Bustamante señaló de criminal confeso a Andrés Manuel López Obrador a causa de la liberación de Ovidio Gúzman López tras su detención en Culiacán el pasado 17 de octubre del 2019.

"Él soltó al hijo del Chapo y no teniendo la facultad, ¿él quién es? y comprometió al ejercito a que se echaran la culpa [...] además porque ha quitado los seguros sociales, INSABI, ha inventado formas diferentes, los (tratamientos) del cáncer para los niños se ha acabado, han habido muchas muertes, asesinados, el crimen organizado está al 100 por ciento [...] y la Ley de extinción de dominio", señaló Bustamante.

Los manifestantes de ambos grupos esperaban al Presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos para agradecerle lo que ha hecho por el país y confirmarle que continuaban apoyandolo, mientras que otros pedian su renuncia y querían señalarle que no estan de acuerdo con su mandato y lo quieren fuera del poder.

La camioneta salió rápido y sin previo aviso, mientras los grupos se retaban entre las consignas, el automóvil salió por la puerta de acceso al cuartel, y sin salir de la valla metalica continuó su trayecto en el que el grupo de personas que se encontraba ahí, manifestantes, medios, y algunos que otros transeúntes siguieron la camioneta, entre gritos y golpes, cada quien bajo sus ideales y sus prioridades pero al fin y al cabo detrás de él.

