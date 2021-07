Sin autorización eventos masivos en Guadalajara por alza en casos de Covid; Guns N’ Roses en riesgo

Guadalajara, Jalisco. - Hasta el momento, los fans de la banda de rock estadounidense Guns N’ Roses en Guadalajara, Jalisco, se quedarán con las ganas de volver a escuchar los solos de guitarras de Slash y compañía, luego de anunciarse que mientras se mantenga al alza los casos de Covid-19 en la entidad, eventos mayores a 600 personas no tienen autorización.

Debido a la llamada “Tercera Ola” de Covid-19 por la que atraviesa la entidad y el resto de México, la Mesa de Salud de Jalisco, a través de la coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, anunció que por el momento no existen las condicione epidemiológicas necesarias para eventos masivos ya sea en deportes o, en el caso específico, conciertos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Bárbara Casillas explicó que, en específico, los organizadores del evento de la banda de música que se presentaría el próximo octubre en el Estadio Akron, solicitaron el permiso correspondiente para que se llevara a cabo, sin embargo, dadas las condiciones sanitarias, hasta el momento se les fue negado.

“Nos llegó la petición a la Mesa de Salud y la Mesa de Salud determinó que no había condiciones en este momento para aprobarlo. Queda en stand by (pausa). Al momento no está autorizado. Entonces ya saquen sus conclusiones cada quien”.

Lee más: ¿Por qué Don Vicente Fernández fue hospitalizado?

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró que más que una prohibición, es un análisis constante de la realidad que se vive con la pandemia por SARS-CoV-2, por lo que cualquier evento masivo queda a consideración de la Mesa de Salud aceptar que se realice o evitar las conglomeraciones, en beneficio de los jaliscienses.

Foto:@Gunsnroses

“Más que estén prohibidos están condicionados a que la Mesa de Salud los dictamine y que haya condiciones de seguridad. En este caso hasta ahora no las hay”, explicó el mandatario.

Cabe mencionar que también está a consideración los eventos deportivos, por lo que los equipos que juegan en Guadalajara, podrían volver a ver reducida su capacidad de público o incluso realizarse sin aficionados.

Lee más: Culpa alcalde de León, Guanajuato, a graduaciones por alza de Covid

Por el momento los boletos para el concierto de la banda de rock ya están disponible desde la semana pasada y van desde los 820 hasta los 9 mil 950 pesos

Pronóstico clima 12 de julio 2021

Síguenos en