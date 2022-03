Sin control el fuerte incendio en Paraje Milpillas del Bosque de la Primavera en Jalisco

El motivo por el que pudo haberse ocasionado el incendio es una combinación entre falta de humedad y altas temperaturas , así lo señaló el Gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez , quien también reconoció que las condiciones del viento no han ayudado para que se logre sofocar el siniestro.

Al corte de las 5:50 de la tarde del día de hoy, el siniestro no ha sido controlado aún, por ello se trabaja para contenerlo de manera aérea, con 5 aeronaves y de manera terrestre con brigadas forestales y se ha instalado un puesto de mando en el Kilómetro 8.5, subiendo a Milpillas.

Zapopan, Jalisco.- El incendio Forestal en el Paraje Milpillas del Bosque de la Primavera , en Zapopan Jalisco , es visto desde distintas partes de la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , la tarde del 23 de marzo. Aún no se cuenta con estimación de superficie afectada.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.