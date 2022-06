Sin luz, muebles ni comida: Vecinos en Jalisco denuncian abandono a persona adulta mayor

Tlajomulco, Jalisco.- Una mujer adulta mayor sola en una casa sin servicios, muebles ni comida es la denuncia que vecinos del municipio de Tlajomulco, Jalisco realizaron la noche de ayer en redes sociales.

La periodista Carmen Vázquez Tlajomulco ZM informó mediante sus redes sociales la denuncia que vecinas y vecinos realizaron sobre la mujer, la cual se encontraba en el único mueble del sitio: una silla.

En el municipio de Tlajomulco en Aqua Fase 1 policías municipales y trabajo social se encontraban hablando con la mujer, de nombre Arcelia, para localizar a sus familiares, por lo que presuntamente con una foto encontraron una red social de su hijo, quien no contestó mientras se encontraban en el sitio.

Sentada en su silla con un cancel con llave, Arcelia tenía de fondo la casa sin luz y sin muebles, mientras que los vecinos le proporcionaron comida, pues tampoco tenía en su casa y se presume que lleva tres días bajo llave.

Al arribo de las autoridades, argumentaron que el Ministerio Público no les permitió entrar al sitio pues “no corre riesgo inminente”, además, tanto la periodista como vecinos denuncian prepotencia por parte de los municipales.

“La señora está comiendo tortillas duras, los vecinos le dieron café, repito, bajo qué criterio nos dicen ellos que no está en riesgo su vida cuando es una personita con crisis de ansiedad, demencia senil y con trabajos camina, está en una andadera y no tiene absolutamente nada más”, finaliza la periodista, tras no haber respuesta de las autoridades.