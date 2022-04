Sobrevivieron a la tragedia, pero, a 30 años de las explosiones de Guadalajara no se supera el dolor

Guadalajara, Jalisco.- "Mi niña, ya está grande y aún con los truenos brinca, ¡se altera!", dice Javier Ramos de su hija, quien tenía tres años de edad aquel 22 de abril de 1992 cuando la sacaron de entre los escombros que dejaron las explosiones registradas a lo largo de 10 kilómetros de sectores habitacionales de la ciudad de Guadalajara.

A Erika Janeth la encontró su abuelo Carlos Ramos, quien cavó hasta dar con uno de sus pequeños dedos, el cual, resalta, parecían decir "aquí estoy". A escasos pasos de ella, fue encontrado su hermano Gibrán de apenas año y tres meses de edad.

"Al parecer se quiso subir a una carriola y le cayó el techo encima", relata Javier, quien al llegar corriendo de su trabajo y no ver nada en pie tuvo que recrear imaginariamente su casa ubicada sobre la calle Gante y recordar donde le gustaba jugar a su bebé.

Lee más: Padre de Denabhi Escobar confirma muerte de su hija en NL

"Se me hizo eterno cavar uno o dos metros... Lo desenterré (a la una de la tarde), le saqué la cabecita, me volteó a ver, me tiró un parpadeo, y ya le hablé '¡Gibrán!' En eso, como ángel de la guardia, llegó su mamá y mi suegra y una ambulancia de la Cruz Roja y lo subieron... con mi hijo con vida, dije el que sigue (de buscar) ... Cuando llegué a la otra cuadra (a casa de su hermano) llega mi suegra y me dice 'tu hijo ya no aguantó'".

Javier Ramos y su padre, Carlos Ramos, muestran las publicaciones del Periódico Alarma, el cual difundió la tragedia que vivieron aquel 22 de abril de 1992. Javier, figuró en varias publicaciones, inicialmente desolado tras la muerte de su hijo Gibrán, un sobrino y otros familiares políticos, posteriormente al organizar a sus vecinos. Foto: Carolina Solís

En la casa de su hermano la situación era aún peor, no había tiempo ni para llorar. Él había quedado viudo y su mujer estaba embarazada. Al luto se sumaba la muerte de la cuñada, su suegra, la hermana de la suegra y un niño más. A los Flores Fierro, los localizaron cinco metros abajo, dice.

Tragedias similares se repetían en cada una de las casas a lo largo de los ocho puntos en donde hubo explosiones ese miércoles de Pascua. Muchos agradecen que haya habido vacaciones, pues pudo haber sido más fatal.

Jesús Pérez Elizalde asegura que la primer explosión fue a las 10:05 de la mañana, a esa hora se murió el reloj que colgaba de una de las paredes del taller de su papá, de donde él había salido segundos antes.

"En la esquina, ahí sobre Río Balsas, me paré. Estaba arriba del carro cuando nomás oí que voló todo. Vi por el espejo, ya no se veía nada. Le aceleré al carro y ya no me paré... Iban cayendo piedras, tierra, la gente saliendo, corriendo, llorando, gritando... rodeé la manzana, me paré en la esquina del bulevar y me vine corriendo. Ya estaba todo destruido", cuenta.

Encontró con vida a su hermano Juan, pero faltaba encontrar a su cuñada y a su hija; habían cruzado la calle para ir a la carnicería. "La niña increíble pero no tenía ni un chipote, ni un raspón, (estaba) toda llena de tierra, ¡eso sí! Se formó un hueco ahí donde estaban y eso les ayudó". Otros diez vecinos de su cuadra no tuvieron la misma suerte.

Vecinos dicen que esta tragedia se pudo haber evitado, por dos antecedentes: el 25 de marzo 1983 se registró una explosión, también por acumulación de gasolina en ductos en calle Sierra Morena, entre Belisario Domínguez y Sierra Nevada, entonces murieron 13 personas, y en abril de 1992, los habitantes de los sectores dañados llevaban semanas reportando a las autoridades un fuerte olor a gasolina, aun así, jamás se ordenó una evacuación. Finalmente, el día 22 el llamado sector Reforma explotó. Foto: Colegio de Jalisco

Hoy, hay pocas casas habitación sobre la calle Gante, en una de ellas vive Ezequiel Díaz Medrano. Él estaba en Tijuana cuando todo explotó. Saber cómo estaban sus hermanos fue desesperante, tanto para él como para sus padres.

"A mi hermano Sergio duraron días para localizarlo, una o dos semanas... fue en el Hospital Civil en donde lo encontraron... recibió todo el golpe en el cuerpo y en la cabeza, se le hizo como una herradura y se le levantó todo".

Él viajó a Guadalajara, pero sus padres tuvieron que permanecer dos años más en Tijuana. Volvieron hasta 1994 a una zona completamente desconocida para ellos. Nada era igual, no estaban ni los vecinos que habían dejado. La mayoría se mudó, gran parte al fraccionamiento Batallón de San Patricio, en el municipio de El Salto, donde el gobierno les asignó una nueva vivienda. En las antiguas moradas, dicen, levantaron locales de renta con el dinero que les pagaron "para callarlos" ante la negligencia que terminó en una aún incalculable tragedia.

Ezequiel Díaz Medrano, 62 años, vive en sobre la calle Gante 1024, entre Río Balsas y Ejército, colonia Quinta Velarde, en la casa que se volvió a edificar tras las explosiones del 22 de abril de 1992. Foto: Carolina Solís

A todos, independientemente si perdieron a un familiar o no, la voz se les quiebra, sus miradas se pierden y las lágrimas brotan de inmediato al revivir esos momentos.

"Es una experiencia que no se olvida. A mí, como dicen no me tocó porque Dios no quiso... Recuerdo que un señor quedó en shock y decía 'yo no quiero dinero, regrésenme a mis familiares' y era ¡imposible pues!", dice Jesús Pérez.

Jesús Pérez Elizalde sigue laborando como mecánico en el taller que su padre, Antonio Pérez García, fundó hace 60 años. Está ubicado en la calle Gante 1098, esquina con Dr. Silverio García. A su papá cuenta el gobierno le dio dinero para reponer la herramienta que perdió durante las explosiones y cubrieron por completo los gastos de los propietarios de los autos que ahí se reparaban y que quedaron destrozados por la explosión. Foto: Carolina Solís

CIFRAS OFICIALES VS EXTRAOFICIALES

Las cifras oficiales de las víctimas de las explosiones registradas aquel 22 de abril de 1992 son 210 personas fallecidas y mil 480 más heridas. Para el doctor Roberto Arias de la Mora, actual presidente del Colegio de Jalisco y autor del libro "La política detrás de la explosión" los muertos pudieran haber sido 700 y las personas lesionadas 2 mil.

Octavio Flores García, quien en ese entonces era miembro de Funerarias De la Mora y fue asignado por el subprocurador de justicia de Jalisco, Jorge Santana, como una de las tres personas que debían plasmar su firma para autorizar la entrega de los cadáveres que se resguardaban en el CODE, dice los decesos rondarían las 3,800 víctimas.

“Hubo un aproximado mil 800 personas más (muertas) de las oficiales... Falleció mucha gente a los meses, a los años, por las consecuencias (de las explosiones) … sí hubo un alcance de cerca de 3 mil 800 personas que fallecieron en total en un lapso del 22 de abril de 1992 al 22 de abril de 1994... Tuvieron heridas, amputaciones que no sanaron”, explica.

DAÑOS REGISTRADOS POR LAS 8 EXPLOCIONES REGISTRADAS A LO LARGO DE 10 KILÓMETROS AQUEL 22 DE ABRIL DE 1992 EN GUADALAJARA Fuente: Colegio de Jalisco DAÑOS CIFRAS OFICIALES CIFRAS EXTRAOFICIALES O RECTIFICADAS MESES DESPUÉS MUERTES 210 257 A 700 HERIDOS 1480 2000 ENFERMOS A CAUSA DEL SINIESTRO 10 50 FALLECIDOS POR ENFERMEDAD PRODUCIDA POR EL SINIESTRO NO RECONOCEN EL DATO 10 DESAPARECIDOS 2 13 DAÑOS MATERIALES 1250 1480 VEHÍCULOS DAÑADOS 637 637 MENAJE DE CASA 802 920 COMERCIOS DAÑADOS 450 900 DAÑOS EN VIALIDADES 8.3 Km (mayo de 1992) 10.35 Km (agosto de 1993) PAVIMENTO DAÑADO 80, 077 m² (mayo de 1992) 98, 230 m²(agosto de 1993) RED DE AGUA POTABLE AFECTADA 9.2 Km 9.2 Km TOMAS DOMICILIARIAS DAÑADAS 1,186 ---- CABLES TELEFÓNICOS DAÑADOS 9,000 m (mayo de 1992) 14,000 m (agosto de 1993) SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS 1,187 1,187 BANQUETAS DAÑADAS 17,000 m² 27,877 m²

"Los cadáveres oficiales (únicamente) fueron los que entraron al CODE. Pudo haber habido por fuera en hospitales particulares, porque a todos los hospitales tanto militares, La Luz, Santa Martha, Santa Catalina, Santa Isabel, estuvo llegando mucha gente por politraumatismo y hubo muchos fallecimientos, tanto en hospitales de gente de dinero: El Carmen, Santa María Chapalita, La Beata Margarita", añade.

Ante la magnitud del hecho, no hubo necropsias y a todos los fallecidos ese día se les emitió un acta de defunción por "politraumatismo".

"Es como cuando dicen murió por la impresión, el corazón se paró solo, por la magnitud. No hubo fuego, que hayan salido llamas, no hubo calcinados, ni siquiera hubo gente que estuviera completamente destrozada, solo dos empleados de Teléfonos de México... y los tres bomberos, que fueron los que abrieron la alcantarilla en el epicentro de la explosión (cruce de Analco y Gante) ... sí estaban completamente politraumatizados, desde el cerebro hasta sus extremidades, una explosión, el cuerpo reventado... ellos fueron los tres primeros que sintieron todo", exclama.

Ricardo González Jaramillo, Raibel Medina Vite y Rubén Mercado Gómez son los tres bomberos del municipio de Guadalajara que fallecieron al revisar los ductos del drenaje aquel 22 de abril de 1992 en calles de Guadalajara. Foto: Cortesía

Octavio Flores, también descarta que haya habido cuerpos cercenados, incluso que haya quedado personas en calidad de desaparecidos o cadáveres sin identificar.

"Hubo una coordinación de parte de la Procuraduría, del SEMEFO, del Registro Civil, con una capacidad enorme de identificación... Cuando se llevaron todos los cuerpos del CODE, se llevaron 8 cuerpos (aún) no identificados a las instalaciones de medicina legal... Hubo una o tres personas que no fueron identificadas, se fotografiaron, se hizo su identidad de NN y en años posteriores se identificaron... una señora y un señor se identificaron a los tres años y el mismo gobierno les dijo, aquí están sepultados", señala.

Los cadáveres empezaron a llegar a las instalaciones del CODE Jalisco a las 10:00 de la noche de ese 22 de abril de 1992; tras 28 horas había cerca de 160 cuerpos y las excavaciones aún continuaban. Foto: Carolina Solís

LAS VÍCTIMAS MORTALES TIENEN UN LUGAR 'ESPECIAL'...

Pese a las identificaciones de los cadáveres, principalmente por sus señas particulares y porque se les marcó en la la piel el número del domicilio de donde se les extrajo, familiares de las víctimas señalan que hubo confusiones en la entrega de los cuerpos.

"Cambiábamos a un muerto de una casa a otro porque según estabas velando a tu pariente y resultaba que estabas velando al familiar de otro", señala Javier Ramos.

En las capillas de las funerarias había velorios masivos. Octavio Flores relata que por capilla de la Funeraria De La Mora llegó a tener hasta cinco féretros juntos, pero aclara que las familias entendían el momento de luto que vivían todos.

Ante la tragedia, las 60 funerarias que estaban agrupadas en ese entonces, se solidarizaron con los deudos e inicialmente acordaron donar dos servicios cada una, al ver la magnitud, la cifra aumentó. Flores Gómez señala que en su caso fueron 46 servicios los donados, principalmente a amigos y a sus familiares, pues era conocido en la zona de la explosión.

Y mientras que el gobierno daba a los sobrevivientes dinero para 'sobrellevar' la pena y se les reasignaba una nueva vivienda, a los muertos se les asignaba una tumba, principalmente en el Panteón Guadalajara.

Juan Sánchez Gómez, fue sepulturero ahí durante 53 años, y dice que nunca le tocó ver llegar tantos cuerpos juntos, uno tras otro. Él cavó las tumbas desde aquel 22 de abril por órdenes de sus superiores, quienes sabían la alta demanda que habría horas y días después. También le tocó echar la tierra sobre los féretros.

"Fueron unos 20 o más los que me tocó sepultar esos días... en cajas grandes traían cuerpos de menores de edad porque no había cajas a su tamaño...(y) venían poquitos familiares en cada servicio", exclama. Cree que la ausencia de deudos se pudo deber a que otros familiares estaban hospitalizados o habían muerto también.

Aquí descansan los restos de Humberto Delgado Gutiérrez, una de las víctimas mortales de las explosiones registradas en Guadalajara el 22 de abril de 1992. Foto: Carolina Solís

Hoy, a 30 años de la tragedia, la zona Clase 1, sección 103, en la línea 1 del panteón Guadalajara luce desolada. "No nos ha tocado ver que vengan a visitarlos. Ahí están y no se ve que alguien haya venido”, dice mientras señala algunas de las tumbas que lucen con polvo, telarañas, en abandono.

NO HAY JUSTICIA... TODOS APUNTAN A PEMEX

Tras la tragedia todos apuntan a Petróleos Mexicanos (PEMEX), pero la paraestatal nunca aceptó la culpa a pesar de que, según los expertos que han investigado el tema, tanto medios locales como autoridades municipales se acercaron a quienes tomaban datos de las mediciones de gas en los ductos días previos al 22 de abril de 1992.

Acusan, que los empleados de PEMEX siempre se negaron a compartir la información obtenida con la tecnología que no estaba al alcance del municipio y tampoco informaron del alto riesgo que significaban que los ductos del drenaje tuvieran altas filtraciones de gasolina, producto del robo de combustible, y que cada vez se acumulaba más gas en las tuberías a causa de un taponamiento generado por la construcción de la Línea 2, del Tren Ligero de Guadalajara.

Por dicha obra, el drenaje se habría pasado hacia abajo (en forma de U) en el cruce de la avenida Calzada Independencia y Javier Mina, sin embargo, los ingenieros no tomaron en cuenta que el gas tiende a subir, no a bajar. Hay quienes también niegan dicha versión.

"Había funcionarios de Petróleos Mexicanos con explosímetros, tomaban mediciones, pero eran herméticos, no colaboraban con las autoridades municipales y se retiraban... Al final del día (la causa de la explosión) fue la combinación de diversos factores: falta de coordinación y de comunicación oportuna entre las instancias involucradas: Petróleos Mexicanos, SIAPA y Protección Civil y Bomberos... Y la tragedia fue resultado de las decisiones e indecisiones que previamente fueron configurando el escenario (que llevó a la explosión)", concluye el doctor Roberto Arias de la Mora.

Añade que "se creó toda una estrategia para no culpar a Petróleos Mexicanos. El presidente (Carlos Salinas de Gortari) generó dos instrucciones de manera directa y contundente. En 72 horas había que explicarle a la gente la razón causal de las explosiones... y la otra instrucción presidencial fue que se definieran los responsables".

El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, al visitar Guadalajara, Jalisco. Declaró "zona de desastre" a las avenidas siniestradas. Foto: Colegio de Jalisco

Los señalados en ese momento fueron el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dau Flores (PRI), y el Oscar Guzmán, jefe de Mejoramiento Ambiental y Emergencias del Ayuntamiento de Guadalajara, quienes pasaron dos años presos en Puente Grande hasta que se les deslindó responsabilidad. "La autoridad menos responsable pues era la municipal, tenían escasos 22 días en el cargo", resalta el actual presidente del Colegio de Jalisco.

El entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri (PRI), también tuvo que renunciar al cargo. En las elecciones siguientes ganó el PAN.

"Petróleos Mexicanos sí aportó una cantidad de dinero, pero, sin aceptar responsabilidad, sino como un acto de 'generosidad'... nunca reconoce y no han reconocido responsabilidad y es lo que vamos a escuchar de los colectivos y damnificados", añade y así lo pudo constatar DEBATE durante su recorrido por las zonas siniestradas.

Tras la tragedia, también se prometió entregar 40 millones de pesos a las personas afectadas por las explosiones, sin embargo, Arias de la Mora dice que para el año 2000, durante el gobierno de Vicente Fox, apenas se habían entregado 10 de ellos. La deuda, tanto económica, de atención médica y de atención psicológica, aún sigue.

"El gobierno nunca me ayudó, solo me dieron cartas del presidente Fox, pero la ayuda nunca recibí nada, solo me ponían trabas... y al final te desesperas, te desanimas", confiesa Javier Ramos, padre de Erika Janeth, quien, a pesar de haber vivido la tragedia a sus escasos tres años de edad, su memoria fue marcada a tal grado que aún no soporta escuchar un estruendo.

Él, confiesa que al salir a la calle constantemente vuelve a formar en su memoria su antigua colonia. "El recuerdo queda, pasas, sales a las compras y te llegan como flash aquí vivía fulanita y aquí fulanito. Es permanente. Ves baldíos y de repente te quedas parado recordando la sala, aquellas cosas que ahí había", dice mientras ve un predio que está vacío en la otra acera de la casa de sus padres. Los vacíos que dejó la tragedia a diario se los topan de frente.

Lee más: Lamenta padre de Debanhi haber confiado en la FGJNL

30 AÑOS DESPUÉS HARÁN LA REUNIÓN QUE NUNCA SE CONCRETÓ

Días antes de las explosiones, los entonces jóvenes que vivían en el sector Analco habían programado una excursión a la playa, pero esta se fue posponiendo por una u otra cuestión. La explosión, los dejó sin algunos de sus amigos y seres queridos y jamás se concretó aquel encuentro.

Muro que está ubicado en el cruce de las calles Gante y Gabino Barreda, de la colonia Analco, y en el cual figuran los nombres de las víctimas mortales de las explosiones registradas aquel miércoles 22 de abril de 1992, en plena Semana de Pascua. Foto: Carolina Solís

Hoy, con 30 años más de edad y con una dura experiencia en común, planean por fin volverse a reunir. La cita será este viernes 22 de abril en "La Capillita", templo que fue levantado sobre la calle Gante para recordar a las víctimas de las explosiones de 1992. Tanto en los muros de la iglesia como en una barda vecina se puede leer el nombre de cada una de las víctimas del trágico hecho. Como compañía especial, tendrán la de un sacerdote, quien se encargará de oficiar una misa en punto de las 10:00 de la mañana, misma hora en que tres décadas atrás todo se estremecía para culminar en ruinas.