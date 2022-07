Sociedad Interamericana de Prensa pide se investigue agresión a Susana Carreño en Puerto Vallarta

Guadalajara, Jalisco.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió se investigue la agresión que sufrió la periodista Susana Carreño, así como el cese a la violencia e impunidad que viven los periodistas en México.

"A considerar entre las líneas de investigación su trabajo como periodista. Dado el clima de inseguridad para el periodismo en México, cuando son víctimas de ataques violentos no se puede descartar el trabajo que desempeñan ni los temas que abordan en sus coberturas", aseguró el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

Por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la SIP, Carlos Jornet, recalcó la impunidad que viven los periodistas después de ser violentados.

"Nuevamente nos hallamos ante otra grave agresión que, como los cientos de casos ocurridos en los últimos años contra periodistas, corre el riesgo de quedar en la impunidad", alertó Carlos Jornet.

La asociación internacional pidió al gobierno mexicano poner fin a la violencia contra los periodistas y recordó el asesinato del columnista Víctor Manuel Oropeza Contreras, ocurrido hace 31 años.

La SIP presentó el caso de Víctor Manuel Oropeza en 1997 frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en 1999 emitió recomendaciones que siguen sin cumplirse, como determinar a los responsables, investigar posibles arbitrariedades y encubrimiento en las investigaciones, además de reparación del daño a los familiares de Víctor Manuel Oropeza por la violación a sus derechos humanos.

Exigencias de justicia para periodistas asesinados y heridos son “una cadena de desprestigio”: AMLO

Mientras organismos internacionales, nacionales y el gremio periodístico exigen el fin de la violencia contra los periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del 04 de julio acusó de ser una cadena de "desprestigio en su contra".

“Estas asociaciones que hay de todo tipo que aparecen cuando no les conviene un gobierno o protegen a medios de información de México que están molestos porque ya no reciben sus pensiones o el dinero de publicidad que recibían, esto es así, no es para rasgarse las vestiduras”, aseguró AMLO.