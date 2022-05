Solo 18 de los 125 municipios de Jalisco tienen reglamentos contra la discriminación: UDJ

Guadalajara, Jalisco.- Un total de 107 municipios del estado de Jalisco no tienen el reglamento de la Ley Estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación, el cual lleva siete años vigente.

La asociación civil Unión Diversa Jalisco (UDJ) dio a conocer que tras su aprobación en el año 2015, tan solo 18 municipios cuentan con el reglamento implementado, dejando a 107 municipios fuera de la Ley.

Mediante una solicitud a la plataforma nacional de transparencia, la A.C. UDJ enlistó los 18 municipios que sí tienen el reglamento, de lo cual resalta que tan solo dos municipios del Área Metropolitana están presentes: Guadalajara y Zapopan.

Los otros municipios que lo tienen son Amacueca, Arandas, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuquio, La Manzanilla de la Paz, Mixtlán, Pihuamo, San Juan de los Lagos, San Julián, Techaluta de Montenegro, Tepatitlán, Unión de Tula, Valle de Juárez, Zacoalco de Torres y San Ignacio Cerro Gordo.

Además, señalan que tras solicitar respuestas a los municipios de Jalisco, las autoridades se deslindaban del caso y derivaban a otras instancias como el DIF o el Instituto de las mujeres, quienes no tienen relación con la Ley.

“Presentamos las quejas correspondientes por las siguientes razones: entrega de material e información no solicitada, derivación a instancias no correspondientes y por no contestar en el tiempo que dispone la ley”, describen en el boletín.

Finalizan señalando que las autoridades no conocen las responsabilidades de sus funciones: "Las autoridades municipales no están interesadas en trabajar en la construcción de reglamentos que garanticen la aplicación de la ley”.