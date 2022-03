“Somos unas hijas de su ch… madre”; Dios le dio a Baudelía un hijo y lo busca para entregárselo

Guadalajara, Jalisco. - “Fue una tristeza tan grande haber perdido tu primer hijo, porque fue mi primer parto gemelar. Y de repente, a los treinta años que Dios me concedió a José Guadalupe, me lo desaparecen. Imagínate, ya eran dos, mi hijo desaparecido y su gemelo muerto”.

“Si quiera tengo la dicha de que a Rafael Guadalupe le puedo llevar una veladora, le puedo llevar una flor. Estar con él cuando yo voy con él, pero a José Guadalupe, no. Y para mi desgracia, ahí te va otro chingadazo que me pasó: tengo un año de que me falleció un hijo, de un infarto, de 33 años”.

“Se llama David. David murió el nueve de febrero del año pasado de un infarto en Los Ángeles, California. Me fortalecía, me ayudaba, él me decía que íbamos a encontrar a José y se fue. Me dejó sola el cabrón. Aquí donde me ves fuerte, también…”.

José Guadalupe desapareció el 15 de septiembre de 2017. El miedo paralizó a Bauledia Castillo, tres meses, pero después que salió no paró de buscar. Aún no para. Todavía tiene miedo, pero tiene más miedo a rendirse. Dios le dio a José Guadalupe y ella tiene que darle su bendición y entregárselo.

En 2019 conoció a Cecilia Flores, líder del colectivo de búsqueda “Madres Buscadoras de Sonora”. Cecilia aprendió en Sinaloa el uso de la pala y la varilla vidente, un fierro que atraviesa la tierra y la carne debajo del suelo, para después ser olido y si huele a muerte, nace la esperanza de encontrar un hijo.

“Ya traía el don, ya sabía ella buscar. Cómo meter la varilla y una pala. Ella nos enseñó, nos enseñó a olfatear el aire y nos enseñó verlo. Ella es nuestra maestra". Con ella conoció la diferencia entre los montículos de tierra o cómo identificar un árbol, un soplo de viento que indique la cercanía de restos humanos.

Baudelia llegó a Jalisco este 2022 con más de dos años de experiencia. Por primera vez, el colectivo lideró la búsqueda en campo a vista pública de las 15 mil 967 personas con reporte de desaparición en la entidad que ocupa el primer lugar en México. Ella localizó 68 restos en Puerto Peñasco, Sonora, pero la realidad de Jalisco le entristeció.

Hay risas y juegos en medio de las búsquedas, pero la tristeza no se va. Cuando buscan, son mujeres y hombres de paso lento, esclavizados al monte, cabizbajos. Excavan, remueven, ven si la tierra tiene grasa y cambia de color, reconocen la diferencia entre restos humanos y de animales por los poros que tienen los huesos que desentierran. Duermen donde se les obscurece.

“Yo aprendí a llorar en los campos, en los montes, en los cerros. Gritar mi ira y mi coraje, mi impotencia que ya van para cinco años y no encuentro a mi José, pero también me siento tan tranquila cuando encuentro un tesoro y le doy ese descanso a una mamá y digo: ¡Bendito Dios, ya va a tener ese descanso esa madre que yo todavía no puedo!”.

La búsqueda comienza desde que sale el sol, hasta que oscurece. Las madres se enseñan a buscar, encontrar, exclamar una bendición y seguir buscando. No se detienen y andan en las colinas y en los lugares apartados. Pero en Jalisco todo es más cerca. Salir a los montes era innecesario, en Jalisco se buscan en casas o fincas.

Entre los días 21 y 26 de febrero del 2022, las madres de Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Colima y Puebla localizaron en tres lugares públicos y ocho casas, lo que hasta el momento son 28 víctimas en 63 bosas y aún con cuatro casas de las ocho por revisar datos dados a conocer por la Fiscalía del Estado (FE).

Baudelia y sus compañeras quedan impresionadas al desenterrar tantos cuerpos cerca donde juegan niños o ancianos miran televisión. “En un parque, en casas que están sacando bolsas tras bolsas y, o sea, para mí es una impresión grandísima”. Pero no deja de buscar. Considera que en Jalisco hace falta más búsquedas de campo, aunque ve conflictos entre los colectivos de familiares de personas que han sido desaparecidas, ella conoce de críticas y sabe restarles importancia.

“No nos interesan las críticas. Lo bonito que ves todas estas madres que ya andan buscando a sus tesoros, que ya andan llorando, que ya andan pidiéndole a Dios encontrarlos. Pues al ver toda la gente se ha acercado y nos dicen que sí muchos, qué siente yo me siento feliz, porque yo sé van a seguir buscando a sus hijos y ojalá Diosito las ayude”.

- ¿Nana, andas buscando a mi papa? –

-Sí, mi amor, yo ando buscando-

-Yo sé que lo vas a encontrar-

Recordar los ánimos que alguno de los cuatro hijos de José Guadalupe, permite a la abuela recordar de cuando ella fue madre y tenía a sus dos hijos en su vientre. Hasta que empezaron los dos a caminar y ya siendo él padre en cuatro ocasiones, hasta el 14 de septiembre de 2017 que le dijo haría un viaje de Hermosillo a Navojoa. Para pagar la concesión del taxi, decidió aceptar ese viaje.

“Yo lucho por él y mi motor de vida es buscarlo a él. Darle su bendición y decirle: “Aquí te lo entrego, Padre mío”. Buenos o malos son nuestros hijos, para una madre no hay hijo malo. Para una madre hay una esperanza, la esperanza de encontrarlo”.

Baudelia guarda silencio porque no sabe si perdonaría a los responsables de llevarse a José Guadalupe, pero los bendice, no les desea mal, porque detrás de ellos, puede haber una madre que sufra por la ausencia de un hijo, como ella que, sin José, le falta la mitad de ella.

“El de arriba me hizo madre y a pesar de ser madre, Él me dijo: “Te los presto (porque son prestados) y el día que Yo los recoja, tú me los das”. Y José Guadalupe todavía es hora de que no se lo puedo dar”.

“Y la bendición es como cuando se lo di a Rafael Guadalupe, con todo el corazón destrozado, pero le dije: Diosito, acójalo en tu Faz. A David también se la di, regresó a los dos meses de Sonora. Y a José todavía no le he podido dar la bendición. De decirle: Diosito, aquí te lo entrego”.

La fe sale en palabras con voz gruesa. Es directa para hablar, para liderar las búsquedas. Siempre está a alerta y aprendió a convivir con personas que vigilan su búsqueda, sea autoridad o civiles que a lo lejos pueden parecer sospechosos. Las malas palabras forman parte de su sinceridad.

Buadelia regresó a Sonora, sin embargo, lo que ella, Cecilia o la hija de la líder, Milagros ha generado que colectivos de familiares de personas que han sido desaparecidas en Jalisco, continúen su búsqueda.

Al corte de este artículo, se tenía registro de 28 víctimas en más de 50 bolsas con restos humanos y con cuatro casas aún por revisar, pero también, colectivos como “Somos Karey”, realizaron búsquedas de campo y localizaron una inhumación clandestina en San Pedro Tlaquepaque.

La colonia Juntitas, justo a un costado de la carretera que comunica Guadalajara con Chapala, las madres localizaron otro punto positivo de inhumación clandestina, con apoyo de varillas y palas, igual como las mujeres de Sonora, hicieron hace una semana.

“Agarro esa fuerza, ese coraje para salir adelante, el poder darle el descanso a una madre que yo aún no tengo. No me digas qué pasó porque el corazón de la Baude, yo creo que está muerto. Ya no hay alegrías”.

Lee más: Vuelve el espectáculo de luces GDLuz a Guadalajara, Jalisco

Ya sea en Sonora o en Jalisco o donde vayan a realizar sus próximas búsquedas, tomarán su varilla vidente, la enterrarán bajo montículos de tierra, loza, arena del desierto, humedal, para encontrar un indicio que la acerque a su hijo. Con las mujeres que se suman de varias partes de México y con sus propias compañeras, Baudelia vive en la búsqueda de la bendición que le falta. Esa es su fuerza.

“Somos unas hijas de su chingada madre…”