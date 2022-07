Son 29 los inscritos para dirigir CEDHJ

Guadalajara, Jalisco.- La etapa de inscripciones para la elección de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), concluyó este miércoles con el registro de 29 aspirantes, entre ellos 15 mujeres y 14 hombres.

Entre los anotados para ser el nuevo Ombudsman del Estado figura el segundo visitador general de la CEDHJ, Kristyan Felype Luis Navarro, quien es investigado por la Contraloría interna de la Comisión, así como en la Fiscalía, por presuntamente haber acosado laboralmente a Mara Guzmán, quien era su subordinada en el trabajo.

También se inscribieron Emilia Carina Hidalgo y Costilla Ramos, visitadora adjunta de la CEDHJ e hija del ex diputado priista Francisco Javier Hidalgo y Costilla; Violeta Yazmín Sandoval Cortés, ex candidata de Hagamos a la Alcaldía de Tlaquepaque; y María de Jesús Reynoso Tostado, ex regidora del PAN en Tonalá.

Entre los candidatos hay uno denunicado por presunto acoso laboral / Reforma

La diputada priista Hortensia Noroña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que se encargará del proceso de elección de Ombudsman en el Congreso, explicó que, tras el cierre de inscripciones para competir por el nombramiento, se tendrán que establecer fechas para las comparecencias de los concursantes.

"Tendremos que sesionar como Comisión para emitir un calendario, en el que se realizarán las entrevistas a aquellos que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad, y que podrán acudir ahí los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, así como los 31 diputados restantes que conforman el Pleno", indicó la legisladora.

"(Se pretende) que los diputados tengamos un acercamiento con los aspirantes y las aspirantes a dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que podamos normar nuestro criterio para que, el día que así lo tenga a bien el Pleno convocar, podamos emitir nuestro voto con un mayor número de elementos", agregó.

En las comparecencias, de acuerdo con la diputada del PRI, se buscará evaluar los conocimientos de los candidatos a la CEDHJ, de manera que los legisladores puedan contar con herramientas para entregar el nombramiento de titular de la Comisión con vigencia de cinco años.

"Creo que buscaremos que tengan conocimientos por supuesto del tema de derechos humanos, tanto en cómo está ahorita Jalisco, o cómo son los retos a los que se enfrentará la Comisión a partir del 2 de agosto del 2022, cómo vamos a coadyuvar desde los derechos humanos a la reconstrucción del tejido social que es tan necesario en Jalisco", apuntó Noroña.

'Suspiran' por puesto

Ellos son los aspirantes a la presidencia de la CEDHJ.

1.- José Esparza Hernández.

2.- Violeta Yazmín Sandoval Cortés.

3.- Luz del Carmen Godínez González.

4.- Emilia Carina Hidalgo y Costilla Ramos.

5.- José de Jesús Chávez Cervantes.

6.- Érika Córdova Catalán.

7.- Mar y Sol Mejía Molina.

8.- Kristyan Felype Luis Navarro.

9.- Oswaldo Javier Hernández Montes.

10.- Atziry Araceli Castro Olvera.

11.- Antonio de Jesús Mendoza Mejía.

12.- Iván Sánchez Rodríguez.

13.- Ma. de Jesús Reynoso Tostado.

14.- Esperanza Loera Ochoa.

15.- Blanca Estela Gutiérrez Viera.

16.- Rubén Ortega Lozano.

17.- Martha Cecilia Navarro García.

18.- María Yesenia Gómez Sandoval.

19.- Pablo Navarrete Gutiérrez.

20.- José Luis Tello Ramírez.

21.- Javier Perlasca Chávez.

22.- Jaime Hernández Ortiz.

23.- Tonuari Roberto Chávez González.

24.- Katya Marisol Rico Espinoza.

25.- Javier Gamboa Béjar.

26.- Iván Félix Vallejo Díaz.

27.- Jaime Enrique Plascencia Maravilla.

28.- Josselyne del Carmen Béjar Rivera.

29.- Águeda Leticia Espinosa López.



Nota: Aparecen en orden de lista proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.