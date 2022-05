"Subánles el sueldo", la petición de aficionados Chivas para las campeonas del futbol mexicano

Guadalajara, Jalisco. - Luego que las jugadoras de las Chivas Rayadas del Guadalajara conquistaran el segundo campeonato de su historia en la Liga Mx Femenil en su historia, hubo un momento en la celebración en que los aficionados gritaron: “Súbales el sueldo, súbales el sueldo”.

Pero ¿cuánto ganan las jugadoras de la liga mexicana de futbol profesional? Es bien sabido que las mujeres sufren de una disparidad de salarios en el deporte dominado por los hombres, pues mientras a nivel mundial se pagan salarios millonarios a atletas varones, las mujeres apenas y les dan para su transporte.

En el caso del futbol mexicano, en los cinco años que lleva la competición profesional de mujeres los salarios se han triplicado, sin embargo, esto aún no es suficiente si se compara con el dinero que perciben los hombres que realizan las mismas actividades que las mujeres.

De acuerdo con el portal Mediotiempo, hace cinco años las mujeres ganaban mil 500 pesos mensuales, lo que significaba una violación a sus derechos laborales y obligaba a las mujeres a considerar al futbol como un lujo pues debían tener otro trabajo. La realidad no ha cambiado.

Ahora, las mujeres ganan de cuatro mil 500 hasta los ocho mil pesos mensuales en promedio, claro, hay clubes y jugadoras que le pagan más a sus atletas, como Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rayados de Monterrey y el Club América.

Casos como los de Katty Martínez, goleadora de las Águilas, que recibe 100 mil pesos, cifra menor aún a la que les otorgan a los hombres, sólo son las excepciones de la regla, incluso Alicia Cervantes, bicampeona de goleo con Chivas, recordó una llamada de la leyenda del Atlas, Rafael Márquez.

“Rafa Márquez me marca. ‘Mira Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a tres mil pesos’. Le dije: ‘¿Qué? Bueno, tú crees que me estás aumentando mil 500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a tres mil pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada’”, comentó Alicia con su compañero de profesión, Jesús “Canelo” Angulo.

Con esto, cuando los aficionados comenzaron a gritar: “Súbanles el sueldo”, en la celebración que se realizó en la glorieta de La Minerva en la capital tapatía y ante el presidente del club, Amaury Vergara, Isabella Gutiérrez, jugadora rojiblanca tomó el micrófono y se unió a las peticiones de los aficionados, mientras que el empresario dueño de la multinacional Omnilife sólo asintió con la cabeza.