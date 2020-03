Subastan, por fin, autos inservibles del Congreso

Guadalajara, Jalisco. - Cuatro autos Platina descompuestos por los que el Congreso de Jalisco pagaba alrededor de 33 mil 600 pesos anuales en pensión de estacionamiento, fueron subastados en 26 mil 500 pesos.

MURAL publicó el 25 de febrero de 2018 que el Legislativo estaba pagando desde noviembre de 2015 aparcamiento por cinco vehículos inservibles; uno de los automotores fue reparado y, los otros cuatro fueron vendidos este martes a Daniel Minjares Lozano.

Al llevar a cabo el proceso de subasta de los Platina, el Comité de Adquisiciones de la Asamblea, encabezado por el diputado petista Óscar Arturo Herrera, recibió ocho propuestas de compra; pero sólo cumplieron requisitos los participantes, Mario Alberto Cortés Ruiz, y Minjares Lozano, siendo este último el ganador.

Una platina color arena, fue vendido en 6 mil 300 pesos; uno gris, en 7 mil 700; uno plata, en 7 mil 700; y, uno tinto, en 4 mil 800 pesos.

Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del @LegislativoJal @irma_de_anda pic.twitter.com/Gc3HIl6Czy — Oscar Arturo Herrera (@OscarArturoHE) March 3, 2020

De acuerdo con el congresista Herrera, se decidió vender los cuatro vehículos a Minjares Lozano, porque fue quien hizo la oferta más conveniente para el Legislativo.

"Nomás estaban generando un gasto en pensión (). Es un derroche por la razón de que no salían, no porque no queríamos venderlos; en ese sentido, me da gusto que se haya hecho de forma transparente (), y que ya no tengamos que pagar más estacionamiento", indicó el petista.

"No se daban las condiciones adecuadas para la subasta (desde 2018), pero me da mucho gusto que ya, por fin ya se dieron", añadió.

Para que no vuelva a ocurrir una situación similar, el asambleísta Herrera mencionó que se tendría que legislar para simplificar los procedimientos administrativos.

"Y si hay necesidad de modificar los reglamentos, se modifican los reglamentos; si hay necesidad de modificar la ley, hay que modificar la ley; pero, ahorita vamos a simplificar, y nos da mucho gusto () que hayamos logrado por fin la consolidación de la venta", acotó.