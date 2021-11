Suben casos de bulimia y anorexia en Jalisco debido al encierro por la pandemia

Guadalajara, Jalisco.- Los casos de bulimia y anorexia se han incrementado 49.16 por ciento en Jalisco.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, en lo que va del año se han detectado 179 casos nuevos de personas que padecen estos trastornos alimenticios; en el mismo periodo, pero de 2020, se reportaron 120 pacientes.

Expertos atribuyen este crecimiento al encierro obligado debido a la pandemia por Covid-19, lo que inhibió a los pacientes a acudir por ayuda.

Y es que en el 2019, la cantidad de casos detectados era de 202, es decir, 40.59 por ciento más a lo reportado en 2020.

Por cada varón diagnosticado con bulimia o anorexia en lo que va del año, se ha confirma alguno de estos trastornos en tres mujeres.

Año Hombres Mujeres Total 2021 46 133 179 2020 38 82 120 2019 59 143 202 Fuente: Boletín Epidemiológico Nacional

Señales de advertencia de la bulimia y anorexia

¡Atención! Estos son los síntomas y señales de advertencia de la bulimia y anorexia; si los detecta, acuda con un especialista.

- Preocuparse por la forma del cuerpo y el peso.

- Vivir con miedo de aumentar de peso.

- Repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimentos de una sola vez

- Sentir una pérdida de control durante el atracón, como si no pudieras dejar de comer o no pudieras controlar lo que comes.

- Forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón.

- Usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios.

- Ayunar, restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones.

- Usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso.

Señales de advertencia

- Preocupación o quejas constantes por ser gordos.

- Percepción corporal distorsionada y excesivamente negativa.

- Consumo repetitivo de cantidades grandes de comida de una sola vez, en especial de alimentos que la persona suele evitar.

- Adopción de dietas estrictas o ayunos después de comer en exceso.

- Negación a comer en público o frente a otras personas.

- Visitas al baño justo después de comer, durante las comidas o por largos períodos.

- Exceso de ejercicio.

- Presencia de llagas, cicatrices o callos en los nudillos o las manos.

- Daño en los dientes y encías.

- Cambio en el peso.

- Inflamación de manos, pies, cara y mejillas.