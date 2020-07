Suman empresas de Lomelí más sanciones

Jalisco. - Dos empresas del ex delegado del Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), una de ellas, Lomedic, por segunda ocasión en menos de un año. En un par de circulares publicadas este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP informó que Lomedic S. A. de C. V. y Abastecedora de Insumos para la Salud S. A. de C. V., están impedidas por un periodo de 30 meses para obtener contratos del Gobierno federal.

El impedimento también aplica a los estados y los municipios cuyas adquisiciones se hagan con cargo total o parcial a fondos federales.

"Esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet, deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 30 (treinta) meses", se establece en ambas publicaciones.

En las circulares publicadas no se informa de la imposición de sanciones económicas, sin embargo, hace referencia a la existencia de éstas, al advertir de que, en caso de que al cumplirse el periodo de inhabilitación las mismas no hayan sido pagadas, la prohibición para obtener contratos persistirá.

Circular publicado en el Diario Oficial de la Federal sobre la sanción a las empresas de Carlos Lomelí

En septiembre del año pasado, la SFP sancionó con una inhabilitación de dos años seis meses a Lomedic y, en esa misma fecha, impuso la misma sanción a Laboratorios Solfran S.A.

El 10 de julio del año pasado Lomelí renunció a su cargo y cinco días después se conoció que la SFP había iniciado varias investigaciones en su contra por diversas irregularidades detectadas en su declaración patrimonial y denuncias recibidas.

