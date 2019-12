Surge #LordMantenimiento en Guadalajara (video)

Guadalajara, Jalisco.- Un nuevo video donde un hombre golpea el auto de una mujer por cobrarle el mantenimiento del edificio de departamentos se ha vuelto viral.



Usuarios en redes sociales lo bautizaron #LordMantenimiento ya que en un video que dura más de un minuto, el agresor golpea con un objeto el carro de una mujer quien le pide constantemente que pare.

"Ya Ricardo, por favor, yo qué te hice", le dice Gabriela, quien publicó el video en redes sociales y aseguró que teme por su vida.



El hombre, en respuesta, le asegura que la va a matar.



"Temo por mi seguridad. Este tipo de nombre Ricardo López Hidalgo Preciado me atacó y amenazó de muerte solo porque se le cobró el mantenimiento, ya que yo era administradora de los condominios donde vive y debía varios meses", escribió Gabriela en su página de Facebook.



La víctima aclaró que ya lo habían denunciado desde hace meses e incluso ayer pidió ayuda en el Instituto de la Mujer de Guadalajara pero le dijeron que no la podían ayudar por no ser su pareja.



"Se jacta de ser amigo del Gobernador de Jalisco, tuve que mudarme por seguridad dejando mi departamento abandonado", lamentó Gabriela en redes sociales y agregó que la policía no pudo entrar al edificio porque la mamá del agresor y dueña del departamento se los prohibió.



El hecho, de acuerdo con redes sociales, ocurrió en unos departamentos en Hacienda Santa Lucía en Zapopan y el hashtag ya se volvió tendencia en Twitter.



De acuerdo con Pablo Lemus, Alcalde de Zapopan, ya tienen conocimiento del hecho.



"Estamos haciendo la investigación para dar con esta mujer a fin de primero proporcionarle todo el apoyo, evitar alguna agresión contra ella.



"Nosotros vamos a hacer es darle seguridad personal y le vamos a entregar su Pulso de Vida para que pueda llamar a cualquier hora a nuestra Policía cuando ella se sienta insegura", se comprometió el Alcalde.

������️#Viral #LordMantenimiento: Sujeto destroza auto de su vecina y la amenaza de muerte porque le cobraron los meses de mantenimiento que debía. Ocurrió en Zapopan, Jalisco pic.twitter.com/TQr6sIggX5 — ������Meganoticias TVC (@MeganoticiasTVC) December 16, 2019



Además, ya tienen identificado al agresor con nombre completo y fotografía y aseguró que lo trabajarán con la Fiscalía del Estado.



Aunque sí insistió y pidió a la víctima que realice la denuncia correspondiente.