Surge #LordPantera en Jalisco: Se puso como fiera cuando le pidieron portar bien su cubrebocas

Guadalajara, Jalisco.- Las redes sociales no perdonan y hoy dieron el penoso título de Lord Pantera ( #LordPantera ) a un hombre de 41 años de edad que se comportó de manera agresiva cuando el empleado de un conocido establecimiento de café ubicado en la colonia Santa Margarita, en el municipio de Zapopan, Jalisco, le solicitó que portara de manera adecuada su cubrebocas.

Quien parece ser un cliente del establecimiento captó con su celular todo el altercado suscitado el pasado jueves y subió a Twitter un video de 5 minutos con 7 segundos, a lo largo del cual se escuchan gritos, palabras altisonantes, insultos y hasta amenazas en contra de quien parece ser el cajero del lugar.

El apodo de #LordPantera surgió a raíz de que el hombre, que se identificó como abogado de una prestigiada tequilera de Jalisco, amenazó al empleado y le dijo que si se lo encontraba fuera de su sitio de trabajo se lo comería de un solo bocado pues él se convertía en una pantera.

"Yo no creo que tú quieras armarla conmigo afuera. Ojo donde te encuentre afuera, mira (se quita su playera, infla su pecho y se para de puntitas) ojo donde te encuentre afuera... porque soy una pin(#3 pantera, soy una pantera afuera y a los weyes como tú me los como, oíste ¡yo me los trago de un pin(#3 bocado!"

Fueron algunas de las palabras que expresó el hombre ante la presencia de otros clientes y guardias de seguridad que se acercaron al mostrados para intentar controlar la situación, sin embargo, hasta ellos fueron ignorados por el hombre, quien incluso dijo no ser una persona agresiva.

"Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos por favor, a mi trátame bien, yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar como cualquier persona"

Dijo moderando el tono de su voz, sin embargo, al instante volvió a exaltarse y continúo criticando la labor del cajero.

"Te acabas de topar con pared. No tienes pa' donde hacerte, yo te iba a comprar un vasito de estos”... “Te acabas de topar con pared, muchachito. ¡Soy abogado! ... ¿Sabes de cuánto iba a ser tu consumo? A tus jefes sí les importa, a tus jefes sí les importa, porque ¿sabes cómo se llama mi compañía? Se llama ¡Cueeervo! Tequila Cuervo! Y yo todo eso les exijo a mi gente ¡Que venda! ... Son ventas, para esos estás aquí, ¡para vender!"

Continúa diciendo el hombre e incluso se acercó a tomar unos vasos de un anaquel, pero debido a la brusquedad de sus movimientos uno de ellos termina azotado en el suelo.

"Yo te iba a consumir esto, esto y me iba a llevar unas cosas, pero por tu pin(#3 agresividad me acabas de perder (tira cosas al suelo), por tu mal servicio"

Continuó diciendo ante la pasividad de los empleados del lugar, quienes la mayor parte del tiempo intentaron guardar silencio o en su defecto hablar sin exaltar su voz.

Surge #LordPantera en Zapopan, Jalisco

Tras varios minutos de reclamos, finalmente el hombre se acerca a una mesa, toma sus lentes y chamarra y se dirige a la puerta con su cubrebocas aún en la barbilla. Al retiarse, el hombre emite otra serie de reclamos con tono amenazador.

"A mí no me retes, a mí no me vuelvas a retar de esa manera"

Una vez afuera del establecimiento se sienta en una banca ubicada frente al local, culminando en este punto la grabación que fue publicada en redes sociales.

Postura del Gobierno de Jalisco sobre el uso del cubrebocas

De manera reiterada, las autoridades de la Secretaría de Salud de Jalisco han solicitado a la sociedad portar el cubrebocas tapando nariz y boca cada vez que salga a la calle o espacios públicos (tanto abiertos como cerrados).

Sin embargo, voceros de la secretaría informaron hoy a DEBATE que actualmente no hay una obligatoriedad en su portación, pese a ello, este viernes 9 de octubre instalaron 19 filtros sanitarios en torno al Centro Histórico de Guadalajara, en los cuales será indispensable el uso de cubrebocas para poder ingresar.

Cabe recordar que hasta la noche de ayer, en Jalisco se reportaban 76,795 personas infectadas de coronavirus y 3,512 muertos a causa de la pandemia que ha obligado a las autoridades sanitarias a recomendar la portación del cubrebocas. En el reporte técnico que emitió la Secretaría de Salud de Jalisco se menciona que los dos municipios más afectados son Guadalajara y Zapopan.