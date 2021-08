Surgen nuevas víctimas de abuso en torno a las Chiquirrucas; Unión Diversa de Jalisco condena actos

Guadalajara, Jalisco.- Tal parece que YosStop no será la única influencers que este 2021 será llevada ante las autoridades por realizar actos inapropiados contra otros ciudadanos, pues han surgido en redes sociales nuevos señalamientos contra el grupo denominado las "Chiquirrucas".

Luego de que los influencers fueran señalados públicamente por haber cometido actos discriminatorios y de abuso en contra de un migrante el pasado 8 de agosto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las redes sociales han surgido nuevos videos y fotografías en donde se les acusa de haber cometido actos denigrantes en contra de otras personas.

El youtuber Mario Pineda es un de las personas que han alzado la mano para exponer el caso denigrante que sufrió por parte de otros influencers identificados como Pepe y Teo, a quienes identifica como amigos de las Chiquirrucas, el grupo de 5 infuencers que en su cuenta de Instagram cuentan con más de 29 mil seguidores, a quienes les enseñan cómo realizar maquillajes tipo Drag Queen, y que hoy son investigados por la Fiscalía de Jalisco.

Desde el pasado 9 de agosto Mario Pineda hizo uso de sus redes sociales para criticar el actuar de las Chiquirrucas. "No porque den risa o les caigan bien significa que están exentos del crimen que es acosar", señaló.

En otro post agregó "Si hasta el día de hoy van a actuar en contra del acoso que hacen las Chiquirrucas también hagan responsables a otras figuras como Pepe y Teo o Pamela Chup, por favor".

Pero su molestia no quedó ahí. Este miércoles 11 de agosto el youtuber decidió hablar ya contar una de las malas experiencias que le ha tocado pasar junto a los influencers Pepe y Teo y las Chiquirrucas.

"Todo esto lo estoy diciendo ahorita por mí y por ustedes y por otras personas que han vivido algo similar... estoy exhausto de toda esta situación, estoy harto de no haber hablado en su momento de todo esto... de haber tenido miedo a las críticas"

Es parte de la explicación con la que empieza a relatar para luego explicar una serie de actos de "bullying y acoso sexual" que recibió en 2017.

"Lloré mucho, me sentía muy desesperado, no sabía qué hacer, que sentir, estaba enojado, estaba desesperado... No tuve por qué estar viviendo todo eso", añade en el video en el que se le ve llorando mientras relata su caso.

En un post añadió "esa es mi verdad, esa es mi historia, ya lo conté, ya lo saqué y lo único que pido es RESPETO y PAZ. Ya estoy cansado de insultos, de mentiras, de injusticias y sentir que no valgo la pena como persona".

Los influencers Pepe y Teo, también señalados por el youtuber Mario Pineda por realizar actos de acoso y bullying. (Cortesía)

Estas declaraciones de Mario Pineda, como el video difundido sobre el migrante y una serie de post en las que uno de los influencers señalan cómo denigró y usó sexualmente a otra persona en situación de calle en la ciudad de Guadalajara han sido condenados por la asociación civil Unión Diversa de Jalisco (UDJ).

"Nos solidarizamos con las personas que han sido víctimas... Condenamos los actos ocurridos a las afueras de la casa del migrante el pasado 8 de agosto, y también los demás casos que han surgido donde pseudo influencers abusan de personas en situación de calle, denigran, graban y exhiben a sus víctimas", señalan en un comunicado que compartieron con DEBATE.

Asimismo, dejaron en claro que su "lucha siempre ha sido en favor de los derechos humanos y de las poblaciones en situación vulnerable" y que ninguno de los integrantes de las Chiquirrucas: Juan Carlos Villalobos, Fer Rivera, Gabriel Roth, Antonio Álvarez y Charlie de Aguinaga, son miembros de la asociación UDJ como algunos han creído debido a que ambas partes han tenido participaciones en eventos dedicados a la comunidad LGBT.

Finalmente, Unión Diversa de Jalisco pide a la sociedad en general a "dejar de seguir a personas y acciones que fomenten el clasismo, el racismo, la xenofobia y que por medio de sus contenidos traten de normalizar los discursos de odio, la violación a los derechos humanos, los delitos, el abuso y acoso sexual, etc".

En contraparte, sugieren que mejor "denuncien cualquier acto violatorio a los derechos humanos, cero tolerancia a las personas sin escrúpulos capaces de monetizar con grupos en situación de vulnerabilidad" y añaden que en UDJ están dispuestos a brindar asesoría psicológica y legal de manera a las víctimas, para ello piden marcar al teléfono 33 1639 4814.

El youtuber Mario Pineda confiesa haber sido víctima de bullying y acoso sexual por parte de Pepe y Teo y de haber vivo momentos incómodos con ellos y las Chiquirrucas. (Captura)

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, señaló hoy en rueda de prensa que ya tienen en sus manos video de las Chiquirrucas, a pesar de que este fue retirado de las redes sociales y estas a su vez fueron dadas de baja. Asimismo, añadió el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez que ya se realizan las investigaciones pertinentes para que este caso no quede impune.