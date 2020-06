Suspenden a 2 funcionarios y procesan a 4 presos tras riña en Puente Grande

Guadalajara, Jalisco.- ¡Sólo en México! Dos funcionarios del penal de Puente Grande, Jalisco, han sido retirados de su cargo, otros más son investigados y 4 presos nuevamente viven procesos penales por el asesinato de 8 de sus compañeros recluidos y agresiones cometidas contra otros cinco, esto durante la riña suscitada el pasado 22 de mayo al interior del centro penitenciario.

Los avances de la investigación fueron reveladas hoy mediante una rueda de prensa que ofrecieron el coordinador estratégico de seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, el Secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, y el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, quienes también anunciaron tres acciones para mejorar la seguridad dentro del penal.

Juan Bosco Agustín Pacheco, secretario de seguridad, explicó que deribado de las investigaciones que se han hecho en el penal de Punte Grande la dirección de asuntos internos optó por retirar de su cargo a dos servidores públicos: el Comisario de Sentenciados y al encargado de la Oficialía de Reinserción Social, quienes de tenían un nivel superior y medio dentro del reclusorio de sentenciados.

"Se les encontró responsabilidad en el incidente antes mencionado. Y a su vez les manifiesto que hay varios serviores públicos de otros niveles que están siendo investigados y que una vez que se agote el procedimiento se determinará la sanción de cada uno de ellos, que pueden derivar desde una suspensión hasta la destitución de su cargo", explicó.

Ubican a los agresores y reducen a las víctimas

En la primer rueda de prensa que se ofreción tras la riña, el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, comentó que el saldo de la riña de Puente Grande era de 7 muertos y 9 heridos. Horas después la cifra se modificó a 8 muertos y 8 heridos y hoy nuevamente cambió, se redujo a "8 personas fallecidas y 5 lesionadas".

El Fiscal dijo que a raíz de la agresión entrevistó a una serie de testigo, lo que permitió identificar plenamente a los agresores, quienes ya fueron turnados ante el Ministerio Público y un juez, y este último "consideró adecuado el control de detención", de quienes ironicamente ya están en prisión por cometer otros delitos.

"Tenemos en este momento ya a los cuatro reos que participaron en los hechos, los cuatro se encuentran ya debidamente vinculados a disposición del juez por el delito de homicidio, inician ya las subsecuentes etapas procesales. Desde luego la investigación no está cerrada, este es solamente el inicio", aclaró el Fiscal.

Acciones para reforzar la seguridad en Puente Grande

A raíz de la violencia que se ejerce dentro del penal por parte de los presos, la responsabilidad del hecho adjudicada al propio personal del penal de Puente Grande y al hallazgo de armas de fuego, objetos punzocortantes (desarmadores, tijeras, puntas, cortauñaz, etc), de droga (vegetal verde, pastillas psicotrópicas, polvo blanco, etc), entre otros objetos que la propia ley nacional de ejecución penal determinan que no deben de encontrarse al intrerior de un centro penitenciario, se han optado por tomar las tres acciones, las cuales fueron explicadas por el director de prevensión y reincersión social, José Antonio Pérez Juárez:

La implementación de controles más rigurosos en torno a quienes ingresen al penal de Puente Grande, entre ellos el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo scaners.

El reacondicionamiento de personal de vigilancia, ya que muchos han sido enviados a casa debido a que eran propensos al contagio del COVID-19 y los que siguen laborando son insuficientes para mantener en orden a los 4 mil presos que hay. Cabe destacar que, al día de ayer, sumaba 95 casos positivos de Coronavirus entre presos y empleados.

La reclasificación de las personas que están privadas de la libertad en Puente Grande, con la cual se deberá revalorar su grado de peligrosidad.

Finalmente, Pérez Juárez dijo que con estas acciones "nuestro centros realmente estén cada día con un mejor equipamiento, con una mejor estrategia de protección, de regulación, de revisiones, que nos permitan primero superar esta contigencia tan grave, como es el COVID-19, y evitar que sucedan hechos violentos como el que me ocupa a mi".

También te puede interesar: