TEPJF anula triunfo de Citlali Amaya a horas de tomar protesta como Alcaldesa de Tlaquepaque

Guadalajara, Jalisco.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó esta noche a Citlali Amaya sin título de Alcaldesa de Tlaquepaque, Jalisco, tras escasas cinco horas de que la emecista haya realizado su toma de protesta.

La anulación de la elección fue por cuatro votos a favor emitidos por Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF; y los magistrados Felipe de la Mota Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes y Janine Otálora, mientras que Indalfer Infante, Mónica Soto y Jorge Luis Vargas señalaron estar en contra de que la contienda electoral del pasado 6 de junio fuera anulada.

La causa de la anulación de la elección realizada en Tlaquepaque fue a consecuencia de un video que el Cardenal jalisciense Juan Sandoval Íñiguez, difundió el 31 de mayo, a seis días de que se realizara la contienda electoral en el municipio de Tlaquepaque, municipio en el que él radica.

Como DEBATE le informó en su momento, el líder religioso difundió en su cuenta de Facebook un video titulado "Salgamos a votar el 6 de junio" en el cual incitaba a la población a no votar por "los que están en el poder", pues dijo "se viene la dictadura, osea se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista que esclaviza... vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba ".

Aunque en ningún momento mencionó el nombre del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) que creo el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y tampoco pronunció el nombre del candidato a presidente municipal de Tlaquepaque, el morenista Alberto Maldonado, hoy el TEPJF encontró razones suficientes para decir que sus señalamientos afectaron en la toma de decisiones de los votantes.

Dicho acto habría incurrido en un delito electoral, violado los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de habría influido en la decisión de los tlaquepalquenses, señalaron hoy los siete magistrados del TEPJF, sin embargo, tres dijeron no encontrar pruebas determinantes para que se procediera con la nulidad de las elecciones.

Mónica Soto incluso resaltó en diversas ocasiones que el anular la elección podría ser un caso de "violencia política hacia las mujeres por razón de género", ya que en sesiones anteriores se concedió el triunfo a otros gobernantes hombres siendo que tenían en contra más delitos electorales, y puso como ejemplo el caso de los gobernadores electos de los estados de San Luis Potosí y Michoacán.

"Me parece que es una nulidad tal vez fácilmente decretada... Me parece preocupante que tratándose de una mujer sea más fácil anular... No se comprueba que (el Cardenal) se haya referido a favor o en contra (de Citlali Amaya) ... Tal parece que a las mujeres es más fácil derrocarlas", fueron pronunciamientos que hizo la magistrada.

Cabe mencionar que hoy en punto de las 23:59 horas culmina la administración que en su momento encabezó la presidenta municipal María Elena Limón García (también de Movimiento Ciudadano), quien al contender por una diputación federal fue sustituida por la presidenta interina Betsabé Dolores Almaguer Esparza, y que a partir de las 00:00 de este 1 de octubre habría de iniciar el nuevo gobierno municipal.

Ahora, el Congreso del Estado de Jalisco deberá conformar un Concejo Municipal que se haga cargo de las funciones de Tlaquepaque, en lo que se organiza una elección extraordinaria para elegir a un nuevo presidente o presidenta municipal.