Tapatía egresada de la UAG conquista a la Madre Patria

Guadalajara, Jalisco.- “Una de las maneras de ser creativo es aprender a desaprender. Cuando se rompen esquemas, cuando se usa la creatividad con los dos hemisferios del cerebro, cuando se descubre que siempre hay un cómo hacerlo, surge la innovación, justo ahí se brilla", asegura Iris Elisa Estrada Plazola, quien tras egresar en 2006 de la licenciatura en Diseño de Interiores y Paisajismo, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ahora forma parte de FreeHand Arquitectura, una importante firma de diseño en Madrid, España.

Sus logros inciaron durante sus prácticas profesionales con el diseñó un bar de Chapultepec, en Guadalajara, y de ahí le han seguido un sinmumero de importantes creaciones para empresas de varios países: NH Hoteles, Hyatt, Marriot, Four Seasons, Continental, Andares, Omnilife, Coca-Cola, Inditex, Heineken, Walmart, Landmark, Televisa, Bang&Olufsen y Casa Decor.

En entrevista, la diseñadora tapatía -con 14 años de experiencia en su rubro- releva lo que ha vivido tanto en el nuevo como en el viejo continente.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE INSPIRA Y MOTIVA?

Individualmente, mi motivación es la gente que amo y el seguir aprendiendo, mejorar cada día para ofrecer lo mejor de mí a la gente que me rodea. Compartir el aprendizaje con los demás y enriquecerme con los suyos es un intercambio que valoro mucho.

Profesionalmente me motivan las infinitas posibilidades que existen en el cerebro humano para crear, las conexiones que se generan con las personas y cómo puedes traducir eso en mejorar la vida de los demás a través de los espacios. Dicen que cuando te apasiona lo que haces no trabajas, te diviertes, y es la bendición que he vivido en todos mis años de profesionista, porque aportas a la felicidad de las personas facilitándoles las actividades que realizan todos los días y dejándoles un momento para disfrutar su vida rodeados de funcionalidad, comodidad y estética.

¿CÓMO INFLUYÓ LA UAG EN TU REALIZACIÓN?

Desde el momento en que comencé mi carrera en la UAG me sentí identificada con sus valores y profesionalismo. El equipo docente de esa época dejó una huella firme en mí por sus enseñanzas, paciencia y amistad, y me entusiasmó aún más por mi carrera e incluso por la docencia, cosa que yo no tenía contemplada.

La diseñadora tapatía junto a sus compañeros de trabajo. Foto: Freehand Arquitectura

¿QUÉ RECUERDOS TIENES DE TU ÉPOCA ESTUDIANTIL?

Recuerdo mucho la Semana de Diseño; me dejó mucho más de lo que yo esperaba. Ahí aprendí la importancia del trabajo en equipo, las relaciones humanas, trabajar bajo presión, ser eficiente, lo que hace un buen liderazgo, delegar y confiar en los demás.

Conocí mucha gente e hice buenos amigos que conservo hasta ahora, e incluso hemos trabajado juntos profesionalmente. Era divertido estar en la universidad a las dos, cuatro, cinco de la mañana. Nos turnábamos para dormir en sleeping bags bajo los restiradores mientras los demás seguían trabajando. En cierta ocasión la Facultad nos animó llevándonos serenata con mariachi.

¿TIENES ALGÚN MENSAJE PARA LOS ESTUDIANTES?

¡Cree en ti mismo! Lo que hay en nuestro interior es más grande que cualquier obstáculo; si ves a alguien en una revista, ese alguien puedes ser tú; si conoces un premio muy grande, ese premio puede ser para ti. En la vida están todas las posibilidades a nuestro alcance, visualiza si el camino que estás transitando ahora te va a llevar adonde quieres estar. Arriesga, corrige, reflexiona.

Por último, aprende siempre de ti mismo, de los que te rodean, capacítate en cosas que te apasionen, y sobre todo, sé constante y paciente.