Tapatíos felices ante reapertura de las salas de cines en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - La reapertura de las salas del cine era uno de los espacios que volverían a reanudar actividades este lunes 29 de junio en Jalisco, el conjunto Cinépolis reanudo las proyecciones en algunos de sus establecimientos, asimismo, la empresa Cinemex.

En un recorrido realizado por EL DEBATE, en una de las salas de Cinépolis se les preguntó a los usuarios sobre la reapertura de los espacios de entretenimiento pese al aumento de contagios por Coronavirus en el estado de Jalisco.

Al llegar al sitio se observo en el lugar los filtros sanitarios, un espacio para la toma de temperatura, un dispensador de gel antibacterial y tapete sanitizante para ingresar a el area de venta de boletos, espacios de comida, así como el trayecto a las salas de proyección de las peliculas.

Hector y Leslie son una pareja de jovenes que compartieron que antes de la pandemia acudian al cine entre 2 y 3 veces a la semana, por lo que señalaban que extrañaban acudir a lasa salas a ver películas y a despejarse de la rutina, acudiendo ayer primer día en de reapertura.

"Ya lo extrañabamos [...] realmente tiene sus pro y contra, sabemos que esto si va en aumento, y podría traernos peores consecuencias [...] por una parte esta bien porque ya estabamos muy aislados, pero sabemos que esta mal porque esto a su vez no ha bajado aquí en Guadalajara" comentó Hector.

También señalaron que les parecían adecuadas las medidas preventivas y los filtros sanitarios que estaban implementadas en los complejos, como la aplicación de gel, la revisión de temperatura, así como los espacios dentro de las salas para respetar la sana distancia.

Por otro lado Yadira comentó que los cines también eran establecimientos que necesitaban reanudar actividades para poder apoyar la economía del estado, pues muchos jovenes y familias dependian de los trabajos que brinda la empresa, además de señalar que eso también ayuda a que la gente se desestrese.

"Veo que tienen sus filtros y sus medidas sanitarias y también hay muchas personas que buscan el cine como el desestres y que si todo va de acuerdo a lo establecido en las medidas sanitarias yo creo que vamos a estar bien", comentó Yadira.

La mujer señaló que ella se dedica a las ventas y durante la pandemia siguió trabajando, por lo que acato las medidas sanitarias cuando salía y dentro de su casa a fin de evitar cualquier exponer la salud de su familia o ella misma.

Noé Martínez, compartió que antes de la pandemia causada por el Covid-19, él acudia regularmente al cine, por lo general le gusta ir solo pero señala que en ocasiones lo acompañan sus amigos o algún familiar, para el joven es bueno que se haya realizado la reapertura porque le gusta ir al cine a distraerse.

"Estaba ansioso de que lo abriera, me gusta venir al cine porque me ayuda a distraerme, a despejar mis pensamientos cuando me siento enfadado de todod [...] si me preocupa pero creo que acatando las medidas preventivas se pondrán realizar actividades poco a poco", señaló Noé Martínez.

El joven señala que acudia a trabajar como antes de la pandemia, pues trabaja en una tienda de conveniencia, salía de casa e intetaba realizar todos los protocolos a fin de evitar algún contagio. Martínez agregó que le daba miedo pero que tenía que seguir trabajando y ahora podría acudir al cine en sus días pesados.

Se pidió una entrevista a la cadena de cine, sin embargo, el gerente de Cinépolis Oblatos, refirió que de momento no estaban autorizados para brindar información.

El día 25 de junio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que a partir del lunes 29 de junio se reabririan algunos espacios como cines, teatros, parques públicos, escuelas de natación, canchas deportivas privadas y el bosque de la Primavera, sin embargo, agregó que el estado continuaría en Fase 0 de Responsabilidad Individual.

Por su parte, el Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló que de seguir con los planes de reapertura Jalisco podría llegar a los 113 mil contagios de coronavirus y 6 mil muertes para el mes de agosto, por lo que solicitó al Gobierno del estado, que reconsideraran la reapetura de estos espacios.

El día de hoy Jalisco sumó 28 muertes y 356 nuevos contagios de Coronavirus en las últimas 24 horas, dando un total de 12,231 personas infectadas y 662 víctimas mortales a causa de la enfermedad causada por el Covid-19.