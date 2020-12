Tapatíos retan al Covid-19 en compras de pánico en el Centro Histórico de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Durante los últimos días antes de la navidad los tapatíos han dejado en claro que el Covid-19 no les da miedo y acudieron a realizar las compras de pánico para estas épocas decembrinas pues acudieron al Centro Histórico de Guadalajara. El alto riesgo de contagio y el rebrote que se ha registrado en la entidad durante los últimas semanas.

Desde hace cinco días la Secretaría de Salud de Jalisco ha reportado alrededor de mil casos diarios de coronavirus, lo que señala que la movilidad ha repuntado ocasionando un aumento en el número de contagios en la entidad lo que podría regresar al estado al color rojo del semáforo epidemiológico del Covid-19.

En un recorrido realizado por el Debate en el Centro Histórico de Guadalajara, realizó preguntas a la sociedad sobre el riesgo de acudir a espacios con acumulación de personas ante las medidas sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias.

Lucero es una mujer de alrededor de 50 años, quien compartió que ella trabaja como empleada doméstica y descansó por lo que acudió a la calle de Obregón a realizar unas compras, debido a que quieres hacer unos detalles a sus nietos por navidad, pero debido a que no cuenta con tarjetas bancarías no pudo realizar las compras en línea, además de resaltar que en su trabajo se expone todos los días.

"Si no venía hoy ya no tenía oportunidad de hacer las compras para los regalos de mis nietos, y ellos no tienen la culpa de que exista eso (el Covid-19) [...] en mi trabajo siempre me expongo porque entro a casas de gente que no conozco, por lo que me puedo contagiar en mi trabajo", señaló Lucero.

Las calles de Álvaro Obregón y Javier Mina se encontraban repletas de ciudadanos, así como de vehículos los cuales acaparaban toda la vialidad, entre gritos, tráfico y aventones se recorren las calles principales del centro, en donde los comercios buscan recuperarse luego de que la pandemia ocasionó estragos debido a los cierres temporales de actividades no indispensables.

Por su parte, el señor Juan comentó que él no cree en el virus y señala que esto es un plan del gobierno para lograr controlar a la ciudadanía y manejar la economía, resaltó el ciudadanos de más de 60 años quien no usaba cubrebocas debido a que no le permite respirar bien y eso le molesta, resaltó el hombre.

"Yo no creo que esa cosa (virus) exista, yo pienso que es puro invento del gobierno que nos quiere controlar, la verdad, yo no conozco a nadie que se haya enfermado, solo quieren controlarnos y controlar la economía [...] esa cosa me estorba (cubrebocas) no puedo respirar y parece que traígo un bosal", señaló el señor Juan quien a regañadientes compartió que el no creía en la enfermedad.

El hombre se encontraba sentado en una silla en una esquina de Álvaro Obregón, mientras algunos niños que pedían dinero se encontraban a su alrededor, el hombre vendía mazapanes, chicles y cigarros, y también señaló que cuando se realizó el cierre en marzo él se vió muy afectado pues esa es su único ingreso de dinero y sin comercios abiertos poca gente transitaba por las calles donde él vende, así que mencionó que los cierres lo afectaba mucho para ganar sus 'centavitos'.

La señora Marcela dijo que ella tenía miedo de contagiarse pero que las personas debían ser cuidadosas y acatar las medidas preventivas pues igual entre las medidas se pretendía volver a una nueva normalidad, señaló que ella acudió porque no había de otra no tenía manera de hacer compras en línea y sus hijos no tenían la culpa de que el Covid-19 existiera, señaló que al llegar a su casa trataría de sanitizarse, bañarse y no sacar a sus hijos para no exponerlos.

"Nosotros no tenemos la facilidad de hacer compras en línea, a mi esposo le depositaron su aguinaldo hace algunos días y yo quiero comprarle algunos regalos a mis niños, pues es que ellos no tienen la culpa de la enfermedad [...] Trato de hacer las compras rápido, además de traer mi cubrebocas y acatar las medidas sanitarias, llegando a mi casa me voy a bañar", señaló Marcela una ama de casa de algunos 40 años de edad.

La mujer también señaló que apenas pudo realizar la compras debido a que su esposo había recibido el aguinaldo apenas unos días atrás por lo que no pudo salir con aticipación a comprar los regalos de navidad para sus hijos.

El lunes 21 de diciembre el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez informó que apartir del 25 de diciembre y hasta el 10 de enero, algunas actividades cerrarán de nuevo y se implementarán nuevas medidas preventivas debido al número de contagios que registra el estado, un nuevo Botón Rojo de Emergencia que volverá a impactar la economía de los jaliscienses y que buscará disminuir los contagios.

El militante del partido Movimiento Ciudadano anunció que de nuevo se volverán a cerrar plazas y centros comerciales los fines de semana, las actividades no esenciales deberán culminar a las 19:00 hora, se prohibirán las fiestas de fin de año, entre otras acciones, esto con el objetivo de romper la cadena de contagios del Covid-19 y lograr condiciones favorables para retomar el regreso a clases presenciales el próximo 25 de enero de 2021.

Enrique Alfaro advirtió que en lo que se concreta el proceso de vacunación masiva contra el Covid-19, en Jalisco se seguirá aplicando esta dinámica de activar y desactivar el Botón de Emergencia. “Vamos a tener que ir llevando un ejercicio de aflojar y apretar cuando sea necesario, y creemos que en este momento es indispensable, para evitar que pueda desbordarse la pandemia y para generar condiciones para que el 11 de enero, como acordamos, estaremos revisando la posibilidad del regreso paulatino a la actividad presencial en el sector educativo", señaló.