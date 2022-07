Temen que Gustavo salga libre después de atropellar a su hijo por "influencias" en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Continúan en Jalisco apareciendo casos de violencia de género y violencia familiar de presuntas personas que contarían con influencia entre personajes del poder en la entidad y ahora, se acusa a un abogado que sería integrante de la familia dueña de una de las empresas más importantes a nivel estatal, la especialista en productos lacteos Sello Rojo.

Gustavo G.A. es acusado por quien fuera su esposa durante 20 años, Norma G. por violencia familiar, lesiones y maltrato infantil, como consta en la carpeta de investigación 54775/2022 de la Unidad para la Investigación de Delitos contra de Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del Estado (FE).

Gustavo G. se encuentra ya preso y este martes se estaría llevando su audiencia para vincularlo a proceso, sin embargo, su esposa teme que por las conexiones que tiene como abogado y pertenecer a una familia importante en Jalisco, pueda favorecerle la justicia y salir libre.

De acuerdo con una declaración publicada por medios locales en Guadalajara, la acusada detalló que tras su matrimonio, el hombre fue generando violencia sistemática sobre ella y sus cuatro hijos, comenzando con manipulación, agresiones y violencia psicológica.

Tras 20 años de matrimonio, la víctima decidió hacer una denuncia formal contra Gustavo G.A., acercándose al centro de justicia en la capital tapatía, sin embargo, las autoridades no le brindaron el apoyo pues le pedían que para proceder se debía grabar en el acto de violencia a quien fuera su esposo.

“Cada vez que me presentaba me decían que ellos necesitaban que yo tomara sus agresiones in fraganti y a mi me era difícil pensar cómo hacerlo. Cuando me agredía no podía sacar el teléfono para grabarlo”, relató la mujer para los medios de información.

Fue hasta el primero de marzo de 2021 cuando la situación cambió para tornarse más violenta, pues, de acuerdo con el relato, mientras Gustavo G.A. agredía a su esposa, sus hijos la defendieron.

“Terminó haciéndose la víctima y con sus mentiras pretendió hacer creer a las autoridades y su familia que nosotros éramos los agresores”, continúa el relato.

Norma González aseguró temer por su integridad luego que ha recibido amenazas de muerte por parte de su esposo, además de quitarles a ella y sus cuatro hijos, el patrimonio forjado en 20 años de matriomonio.

Gustavo fue detenido el pasado sábado cuando habría violado la orden de restricción y entrara a la casa donde se encontraba Norma con sus hijos, teniendo que intervenir la policía gracias a que los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la señora.

“Quiero decirle a las autoridades que me siento muy vulnerable, porque lo van a soltar y temo por la integridad de mi persona y mis hijos, quienes siempre han sido testigos de la violencia que su padre nos infunde”, dejó como advertencia.

Por su parte, el abogado defensor, Pablo Torres, explicó las tres denuncias que Gustavo González ha recibido y que ahora puede quedar en libertad: la primera derivó en la investigación 14582/2021 por violencia familiar y fue derivada de la agresión relatada por Norma en 2021.

Tras dicha demanda y el divorcio promovido en esa misma ocasión, Gustavo González habría dejado de aportar recursos hacia su familia, lo que generó que uno de sus hijos le exigiera el apoyo para sus estudios, atropellándolo su padre en respuesta.

“A lo que el padre molesto, lo espía y un día (hace seis meses aproximadamente), lo espera a bordo de su vehículo y al salir el muchacho de su casa, el abogado agresor lo atropella”, declaró el litigante, sumando que dicha acción consta en la carpeta de investigación 22472/2022.

La última denuncia ocurrió este sábado 23 de julio cuando Gustavo G.A. llegó al domicilio de la víctima, forzó el portón y golpeó a la mamá de sus hijos, tirándola en el suelo, para ser controlado por los mismos hijos y vecinos que acudieron al llamado de auxilio.

Ahora la mujer teme de que pueda salir libre si cumple las amenazas de mover sus influencias para que fallen a su favor, lo que dejaría en un estado vulnerable a la madre y sus cuatro hijos, por las amenazas y ataques recibidos por Gustavo González.

Cabe recordar que es el segundo caso que sale a la luz pública sobre un agresor de mujeres que tendría influencia en los poderes de Jalisco, luego que una madre se hiciera viral en redes sociales por solicitarle al gobernador, Enrique Alfaro, que no permitiera que funcionarios y diputados intervinieran a favor de su esposo en un caso de violencia familiar.

Datos del periodista Víctor Galindo