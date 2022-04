Tendrá Plaza del Sol, en Jalisco módulo de aplicación de cuarta dosis contra Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- Contará Plaza del Sol , en Guadalajara , Jalisco , módulo de vacunación contra Covid-19 para aplicación de primeras, segundas, terceras y cuartas dosis con fármaco AstraZeneca, del 22 al 24 de abril de 2022 con un horario de atención de 9 am a 5 pm.

