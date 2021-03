Tendrá Tlajomulco de Zúñiga paro laboral por Día Internacional de la Mujer

Tlajomulco, Jalisco. - En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Tlajomulco realizará paro laboral del 51 por ciento de su plantilla laboral durante este 8 de Marzo, en este año tan atípico.

Las 2 mil 300 servidoras públicas pararán este 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer, así lo informó el Ayuntamiento municipal durante la tarde de este viernes.

“Por tercer año consecutivo, las mujeres trabajadores del Gobierno de Tlajomulco y sus organismos públicos descentralizados participarán en el paro laboral “En Tlajo Juntas Paramos”, que se desarrollará el lunes 8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, compartió el municipio en un boletín de prensa.

Fue el Oficial Mayor del Ayuntamiento, César Efraín Valdés, señaló que el paro busca visibilizar a la mujer y su lucha contra la desigualdad de oportunidades, así como la brecha salarial, la violencia machista y las agresiones que se viven en diferentes ámbitos.

"Este no es un día para que sea un día libre, reconocerlo más bien como todo el trabajo que ellas generan en el Municipio y que sin ellas gran parte del trabajo no lo podríamos hacer", agregó el funcionario.

Señaló que es momento que los hombres que integran la cuadrilla del ayuntamiento de Tlajomulco se den cuenta del trabajo que hacen las mujeres vital para el funcionamiento de la Administración.

Para evitar un "colapso" en la prestación de los servicios, sobre todo en el área de atención ciudadana, ya se tiene pensada una estrategia.

"Estaremos trabajando y avocándonos principalmente en las áreas de servicios y las áreas de atención, evidentemente la atención y los servicios se van a ver reducidos un día, pero trataremos de sacar el trabajo lo mejor que podamos", admitió.

Este es el tercer año en donde las mujeres del gobierno municipal hacen paro; recordando que el año pasado el paro se hizo a nivel nacional, en donde las mujeres protestaron para realizar un impacto y concientización social.

Ante la pandemia del Covid-19, se prevé que no haya manifestaciones para el próximo 8M por el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, han señalado que la conmemoración será todo el año y se mantendrán actividades

Para ese año, no se prevén manifestaciones para el 8M debido a la pandemia, en cambio, se están organizando espacios reflexivos donde el tema principal será cómo hacer que el feminismo no se use como bandera política en la elección.