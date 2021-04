Terapias de reconversión siguen en Jalisco; caso de Verónica pone en la mira a clínicas y gobierno: UDJ

Guadalajara, Jalisco.- Derivado de la desaparición de Verónica Fonseca, la organización Unión Diversa de Jalisco (UDJ) una vez más ha alzado la voz en contra las terapias de reconversión sexual que, dice, proliferan en el estado con total impunidad.

En entrevista con DEBATE, la activista Fascinación Jiménez, de UDJ, señaló que en Jalisco siguen operando estas clínicas bajo un disfraz de centros de rehabilitación en contra las adicciones y con el escudo del Gobierno, que en ocasiones las subsidia, y del Congreso del Estado que no establece leyes en la contra de los que califica como prácticas discriminatorias, denigrantes y que violentan los derechos humanos.

El tema ha sido puesto en la mira luego de que el pasado 8 de abril Alondra Zamudio reportara en redes sociales la desaparición de su pareja sentimental Verónica Fonseca, quien creía fue internada en contra de su voluntad en una clínica para 'corregir' su orientación sexual.

Tras una denuncia interpuesta ante la Fiscalá de Jalisco, la tarde de este jueves Verónica fue localizada por la Comisión Estatal de Búsqueda (CLB) de personas desaparecidas dentro de un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Teocaltiche sobre el cual Unión Diversa de Jalisco ya planea interponer una denuncia por la privación de la libertad al ser ella mayor de edad.

"Si alguien ha vivido de cerca las terapias de reconversión o le han ofrecido los servicios que nos aporten la información, estamos documentando casos, centros, para tener las armas para poderlos denunciar y poner un alto a estas prácticas de tortura", invitan.

Fascinación Jiménez señala que, derivado de las constantes protestas, el Congreso del Estado de Jalisco presentó en años pasados una iniciativa de ley paras prohibir las terapias de reconversión sexual, mismas que ya son penadas en el Estado de México y Ciudad de México, pero todo "ha quedado en la 'congeladora'".

Reclama la defensora de los miembros de la comunidad LGBT+.

De acuerdo con testimonios recabados por Unión Diversa de Jalisco entre las prácticas a las que hombres y mujeres señalan haber sido sometidos en dichas clínicas de reconversión van desde ser obligados a desnudarse frente a otras personas, saltar, toser y sentarse en cuclillas hasta recibir electroshock y sufrir violaciones sexuales.

Tras salir de dichos centros, Fascinación Jiménez dice que lejos de que la víctima cambie de preferencias sexuales sufre severas consecuencias en su estado anímico, como sufrir, en el mejor de los casos, depresiones de por vida, y en el peor el suicidio.

"Es toda una secta, porque yo no me atrevería a decir que son religiosos, que están en crecimiento. Ya se desbordó esto... Lamentamos mucho que no haya interés por parte de todos los órganos, en atender, escuchar estas voces y dar la garantía de no repetición".