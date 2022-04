"Termina y te vas"; marchan contra la revocación de mandato de AMLO en Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - “Termina y te vas”, fue lo que personas de Guadalajara, Jalisco, gritaron en la marcha que se realizó este domingo en contra de la revocación de mandato que realiza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como parte de la consulta ciudadana que decidirá si sigue o no en el poder.

De acuerdo con los presentes, la revocación de mandato es un derecho constitucional que tiene la población para sacar del poder a malos gobernantes, por lo que resulta absurdo que sea el mismo gobernante quien convoque a la revocación de mandato.

Los manifestantes salieron de la Glorieta de la Normal a partir del mediodía de este domingo, para llegar a la Plaza Universidad ubicada en el primer cuadro de la ciudad, mientras que durante la marcha repetían consignas como “Termina y te vas” o “El INE no se toca”.

En el contingente era el grupo de personas de la tercera edad quienes más se repetían, la mayoría caminaba vestido de blanco y con mantas y cartulinas que mostraban su inconformidad con el proceso de la consulta.

Recomendaron a los transeúntes a no votar, esto, en la explicación de una de las personas de la marcha, es porque a diferencia de las votaciones para elegir representantes populares, que no importa las personas que no votan porque valen los que sí lo hicieron, en una consulta es distinta.

“No es lo mismo una elección a una consulta en una elección siempre es vinculante, una elección vaya el 20 por ciento del padrón electoral o el 10 por ciento aún el 5 es vinculante ahí sí afecta que no vayamos a votar porque estamos cediendo nuestro derecho a otra persona para que vote por lo que no queremos, sin embargo, en una consulta se necesita el 40 por ciento del padrón electoral para que sea vinculante y al tú no ir a votar estás ejerciendo tus derechos a decir”.

Las personas llegaron a la Plaza Universidad donde realizaron un mitin y una plática exponiendo su ideología sobre lo que significa el gasto excesivo que se está realizando por la revocación de mandato.