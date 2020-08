Terror en la Sangre: filme que relata historias de miedo en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- ¿Qué es lo que sucede cuando las fuerzas ocultas se apoderan de tu Ciudad? Esa es la pregunta que responde el filme tapatío Terror en la Sangre, que no contó con ningún apoyo ni de la iniciativa privada ni del Gobierno, y logró la distribución independiente en salas del País.

Dirigida por Adolfo López Campaña, la cinta cuenta los eventos y encuentros sobrenaturales de un grupo de 12 personas en Guadalajara.

Unas amigas que van a una fiesta que no existe y reciben un invitado sobrenatural; un hombre que camina solo por un estacionamiento sin saber que encontrará algo espeluznante; dos chicas que invocan a su amiga fallecida; una esposa muerta que resucita, pero no regresa sola; y un hombre que engaña a la muerte, son algunas de las historias que aparecen en esta obra de horror.

"Es una película sobre las fuerzas ocultas que suelen no ser tan conocidas por los humanos. Cada personaje tiene una historia con su propio desenlace".

Compartió López.

Terror en la Sangre llega a los cines después de Claudia no se Quiere Morir (2019), película de comedia dirigida por el mismo cineasta, pero que también aborda lo espiritual.

"Yo soy fan del terror y la película de Claudia la hice porque la gente pide comedias en México, sin embargo, tiene ese enfoque espiritual, que es algo que yo percibo. La nueva película habla del mismo mundo esotérico, pero del lado oscuro, porque a fin de cuentas sí hay una dualidad y una lucha entre la luz y la oscuridad. Es algo que está muy presente, pero no todos pueden percibirlo".

Dijo el también director de Pistolas de Juguete (2015).

La nueva película se estrenó ayer en carteleras de cines independientes de Arandas, Aguascalientes, Culiacán, Sonora, Zamora y Ciudad de México, con la distribución de Good Days Pictures. Próximamente se lanzará en otros sitios y en Guadalajara, en Cinetop Atemajac. Los complejos donde estará disponible pueden revisarse en el Facebook "Terror en la Sangre Película".

"Con la pandemia se abrió una ventana para el cine mexicano porque los grandes estudios como Warner Bros. y Marvel no quieren traer películas porque las salas no están operando con toda su capacidad, así que no estamos compitiendo contra cintas de 300 millones de dólares o cosas así".