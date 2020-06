Tianguis Artesanal de Tonalá mañana abre sus puertas

Tonalá, Jalisco.- ¡Por fin, una buena noticia para los comerciante y artesanos de Tonalá! A partir de este domingo 14 de junio el tradicional Tianguis Artesanal podrán posicionarse de nuevo sobre las avenida Tonaltecas, Morelos, Pino Suárez, entre otras pequeñas ramificaciones que se hacen dentro del primer cuadro del sector Centro.

El anuncio fue dado hoy por el alcalde municipal de Tonalá, Juan Antonio González, quien posteó en sus redes sociales que "a través de un trabajo colaborativo entre el gobierno, artesanos y comerciantes se implementó un protocolo para cuidar la salud de todas y todos" recibiendo como respuesta del Gobierno de Jalisco una luz verde para volver a operar pese a que la pandemia del Coronavirus aún no acaba.

Tras emitir dicho anunció, el munícipe también hizo una extensa invitación a la ciudadanía a acatar cada uno de los protocolos implementados para que el Tianguis Artesanal pueda seguir operando y además evitarán a que se propague la pandemia del coronavirus en el municipio, el cual hasta el día de ayer 12 de junio sumaba 318 casos positivos de COVID-19.

"Ahora solo faltas tú, ayúdanos a seguir las medidas preventivas para evitar contagios de Coronavirus"

Dijo Antonio González.

Entre las medidas que deben respetar los locatarios del tradicional Tianguis Artesanal de Tonala destacan el mantener al menos 1 metro de distancia enter cada local comercial, que los puestos tengan una extención de 3 metros de ancho y estén cubiertos de la parte trasera y cada local debe ser atendido por dos personas como máximo.

Asimismo, el lugar contará con vallas que limitarán la entrada al lugar por sitios en donde serán colocados filtros en los que se hará entrega de gel antibacterial, cubrebocas e incluso habrá arcos sanitizantes que exparsirán sobre cada persona químicos que ayudarán a eliminar cualquier virus presente en vestimenta, calzado o artículo sobre el cual caíga.

En cuanto los reglamentos que deben de respetar los visitantes están el no acudir acompañado (no niños, no adultos mayores ni cualquier persona vulnerable al contagio) y una vez adentro del perímetro del tinagues los visitantes deberán usar de manera permanente su cubrebocas, desinfectarse constantemente sus manos, mantener sana distancia entre clientes y caminar unicamente en el sentido de circulación que los señalamientos marcarán y que permitirán tener siempre de lado izquierdo los comercios en los cuales se podrán realizar las compras.

A continuación te mostramos un mapa del Tianguis Artesanal de Tonalá proporcionado por el ayuntamiento municipal y en el cual se marca las calles sobre las cuales se extenderá y en donde se te explican en qué puntos podrás accesar y salir.

