"Tiene una familia que lo ama y lo cuida": Buscan al puerquito Cuni en Tlajomulco, Jalisco

Jalisco.- Una familia busca a su mascota, un puerquito de cinco meses de edad, el cual se encuentra bajo tratamiento médico, este desapareció en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, desde el día lunes, 04 de abril.

Cuni desapareció el cuatro de abril en el fraccionamiento Villanova, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sobre la calle de Los Crisantemos, este es parte de la terapia de una niña que padece Síndrome de Down.

"Ayuden a mi puerco a regresar a casa, no es para consumo humano, está bajo medicación, es mascota, es muy cariñoso y confiado. Si lo encontraste o te lo llevaste regresalo, necesita su medicamento y es parte de la terapia de mi hija con síndrome de Down. No duerme afuera y tiene una dieta especial", comentó Liliana, persona que busca al puerquito.

El puerquito se llama Cuni o Pueco Pueco, tiene cinco meses, esta esterilizado y se encuentra bajo tratamiento medico, es de color blanco tarándole a rosa tenue, la familia cree que fue robado de la casa.

"Devuelvo a casa, lo extrañamos, por favor", comentó la persona que busca a Cuni.

De acuerdo al testimonio de Liliana, ella se encontraba en el patio de su casa junto con el puerco, entró por agua a su casa y al salir ya no lo encontró.

Puerquito Cuni con su amiga/Foto: Facebook Liliana

"Si sabes algo de él o lo viste, será de mucha ayuda porque lleva desaparecido 8 días. Alguien tuvo que ver algo, no es posible que nadie lo haya visto. Se lo llevaron, de qué se fue de la casa no es posible que nadie haya visto nada porque soy la única que tiene un puerco en su casa entonces te pido de favor si tú sabes algo si tuviste algo lo tomaremos en anonimato o se te gratificará.", comentó Liliana.

La mujer también aclara que Cuni "no es para consumo humano está bajo medicación no te va a servir para comértelo y si lo haces será bajo tu responsabilidad de intoxicación".

Historia de Cuni

Liliana publicó en su cuenta de Facebook cómo es que Cuni, su puerquito desaparecido, llegó a su vida y a la de sus hijos, de acuerdo con ella el "puerco es un sobreviviente porque lo desecharon, no servía para producción ya que nació con bajo peso, 350grs para ser exactos, yo atendí el parto de su mamá y lo recibí a él y desde ese momento fue mi responsabilidad para salvarle la vida fue mucho esfuerzo desveladas y mucho amor para que él sobreviviera para que tú llegues y lo arrebates de su familia.".

Si sabes algo sobre el paradero de Cuni o Pueco Pueco, favor de comunicarse con Liliana al teléfono 3330603214 con Liliana.