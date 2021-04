"Todo personal de salud es primera línea" piden vacuna trabajadores del Centro Médico de Occidente

Guadalajara, Jalisco. - Tras más dos meses de espera para recibir la vacuna contra el Covid-19, el personal de salud perteneciente al Centro Médico de Occidente, en específico al área de Pediatría del nosocomio se manifestó de nueva cuenta en las inmediaciones del hospital perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Jalisco.

Con la frase “Todo el personal de salud es primera línea” con el objetivo de exigir a las autoridades federales la inmunización del todo el personal médico pues aunque no se encuentran en la primera línea contra el Covid-19, se encuentran en riesgo de contagio al atender a las personas que ingresan al nosocomio.

Un cúmulo de personas pertenecientes al sector de salud público se presentaron a las inmediaciones del Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, en donde solicitaron a las autoridades que se les derive atención y sean contemplados en el Plan de Vacunación Nacional contra el Covid-19.

Al ritmo de la consigna “Gobierno entiende seguimos al frente”, las y los médicos y enfermeros se manifestaron en el cambio de turno de la dependencia de salud pública, pues señalan que pese a que la vacunación avanza a otros sectores de la sociedad como los maestros, ellos aún no son contemplados por el gobierno para recibir el biológico.

De acuerdo a un miembro anónimo de la institución ya señalada informa que las autoridades del Centro Médico de Occidente, señala que al no pertenecer al área Covid-19 entonces no se encuentran en riesgo de contagio, sin embargo, acusan que manejan una unidad de pacientes contagiados con SARS-CoV-2, lo que pone en riesgo a toda el área de pediatría.

Apenas a finales del mes pasado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reclamó al gobierno federal por la falta de vacunas contra el Covid-19 para el personal de salud que hace falta de inmunizar en el estado debido a que piden recibir el biológico.

“Así como ayer les platiqué que le hemos pedido al @GobiernoMX que el personal de salud sea prioridad en la vacunación contra el #COVID19, hoy les comparto esta carta que enviamos para incluir, además del sector salud, al magisterio”, agregó el mandatario estatal en sus redes sociales.

En la publicación el gobernador agregó una imagen en donde se aprecia la carta en donde solicita al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se prioriza al personal de salud del estado, pues tras varias peticiones las autoridades federales aún no resolvían las demandas de las y los enfermeros y médicos de Jalisco.

El pasado domingo 4 de abril, el mandatario emecista informó el arribo de más de 252 mil vacunas para el estado de Jalisco, las cuales serán repartidas entre Zapopan, Puerto Vallarta y la región Altos Norte y Sur, siendo en la región costa en donde se inmunizaría a las personas pertenecientes a la tercera edad y la segunda aplicación del biológico al personal de salud de la entidad.

Exige personal de salud vacunas contra el Covid-19 en Jalisco

“A partir de este martes 6 de abril, se aplicarán 252,900 vacunas de cuatro distintos laboratorios: Pfizer-BioNTech, Sinovac, CanSino y AstraZeneca para personas mayores de 60 años en 39 municipios y personal de salud”, agregó Enrique Alfaro en sus redes sociales.

Fue el pasado 25 de febrero cuando el personal de salud del Centro Médico de Occidente del Hospital de Pediatría se manifestaron en las inmediaciones del nosocomio, exigiendo a las autoridades federales una respuesta de una fecha para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

En entrevista con el Debate, personal de salud de manera anónima compartió sus testimonios y demandaron el biológico debido al riesgo que significa trabajar en el Hospital perteneciente al IMSS y no estar inmunizado, debido a que se reportaba el ingreso de personas de otras personas a las que no se les aplicaban las pruebas pertinentes debido a que no era área Covid-19, lo que pone en riesgo al personal de salud y a los pacientes que se encuentran en el nosocomio.