¡Toma nota! Aquí las recomendaciones de las autoridades si vas al panteón este Día de las Madres

También se recomienda cuidar, en todo momento a las niños y niñas que te acompañen, no perderles de vista en ningún momento, así como pedir auxilio en caso alguna situación de emergencia o riesgo a las autoridades competentes que se encuentran ya en los panteones municipales.

Se recomienda también caminar por los lugares designados, es decir, no sentarse ni mucho menos caminar por las tumbas así como tener cuidado al encender veladoras, ya que puede ocurrir un accidente.

Otro punto importante a recordar, es que no se permitirá el ingreso ni el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los recintos de descanso, por lo que invitaron a la ciudadanía a no llevar este tipo de sustancias.

Todos los panteones municipales anunciaron que no se contará con mayor protocolo de seguridad sanitaria salvo el uso de cubrebocas, aunque justo la tarde de ayer, el gobernador de Jalisco , Enrique Alfaro Ramírez anunció que ya sólo será necesario portarlo en transporte público y hospitales, sin embargo, llévalo contigo por si es necesario.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.