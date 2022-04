¡Toma nota! Por fallas, anuncia Siapa cortes en colonias del Área Metropolitana de Guadalajara

En caso de no contar con el servicio para en cualquiera de las colonias afectadas, para el día de mañana viernes 22 de abril, la ciudadanía se puede poner en contacto con autoridades del SIAPA , en los teléfono 3336682482 o en las redes sociales de la paraestatal

Las recomendaciones a la ciudadanía son tomar precauciones como reutilizar y reciclar el agua, bañarse de manera rápida acumulando el agua fría que sale primero de la regadera, no lavar el auto con manguera, entre otros.

La falla en cuestión se presenta en de manera interna en el Tanque Tabachines y más tarde la estatal anunciaba que se verifica en distintos sitios del AMG , que no existiera taponamientos.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.