Toman mujeres y disidencias el Centro de Guadalajara para realizar picnic e impartir talleres

Guadalajara, Jalisco.- Las jornadas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se extendieron hasta este sábado en la Plaza Imelda Virgen -Plaza de Armas.

La red YoVoy8deMarzo convocó a una serie de actividades para continuar denunciando las violencias que padecen mujeres y disidencias a diario. En pleno Centro se Guadalajara esta concentración arrancó con un picnic y los talleres "Teatro del oprimido" y "Transafectos".

En el primero de ellos se trabajó, desde lo escénico y colectivo, en estrategias para hacer frente a situaciones de opresión. En el otro se charló sobre el sexo, el género y el erotismo con una perspectiva de diversidad sexual.

"Consideramos que 8M no debería ser solo un día porque las violencias se viven diario y se viven de diferentes maneras, afecta a diferentes grupos, en este caso a nosotras, a nosotres", explicó Abi López, quien forma parte de la asamblea organizadora de esta jornada.

Por su parte Claudia Rodríguez, también de la asamblea, comentó que este año se tenía claro que en las movilizaciones, las familias de personas desaparecidas y mujeres víctimas de feminicidio, además se las disidencias, deberían estar al centro.

"La convocatoria de este año caló que al frente iban a estar las disidencias, las compas trans, les compas que no se sienten identificados con un género, personas no binaries; que se sientan acogidas en un espacio donde no van a ser discriminadas y donde reconocemos sus violencias como parte de un sistema patriarcal", acotó.

La jornada arrancó poco despues de las 15:00 horas y se extenderá hasta las 21:30 horas con la proyección del documental "Disclosure: ser trans más allá de la pantalla". También se impartirán talleres y pláticas sobre autodefensa personal y jurídica, y cuerpo disidentes.

"Las instituciones lo que tiene que hacer es actuar, ya sea en el momento en el que se está solicitando la ayuda o estratégicamente. Pero nosotras movilizándonos y organizadas, eso es lo que cuenta, esa es la revolución, ahí está el cambio", comentó Rodríguez.